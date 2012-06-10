دیدار ایت الله دین پرور از دانشگاه اسلامی اندونزی / تاسیس رشته مطالعات نهج البلاغه

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا ، در این دیدار محمود فرازنده سفیر کشورمان ،حجت الاسلام والمسلمین موسوی رئیس مرکز اسلامی جاکارتا و محمد علی ربانی رایزن فرهنگی کشورمان نیز حضور داشتند .

حضرت آیت الله دین پرور نیز با اشاره به سیاست ها وفعالیت های بنیاد نهج البلاغه و راه اندازی دوره تحصیلات تکمیلی در پژوهشکده این بنیاد اعلام آمادگی کرد تا در صورت راه اندازی کرسی مطالعات نهج البلاغه نسبت به اعزام استاد همکاری لازم بعمل آورد.

سفیر کشورمان با اشاره به ظرفیت های گسترده علمی و دانشگاهی بین دو کشور خواستار توسعه وگسترش هر چه بیشتر این مناسبات شد.

محمود فرازنده افزود : برپایی کمیسیون مشترک فرهنگی که این هفته برگزار خواهد شد فرصت مناسبی است تا دو کشور راههای عملی توسعه مناسبات علمی و دانشگاهی را بررسی و امکان هر چه بیشتر مبادلات دانشگاهی بویژه جذب واعزام دانشجو ، تاسیس کرسی های مطالعات اندونزی وایران وزبان فارسی واندونزی را فراهم آورند.

رئیس دانشگاه اسلامی سونین کالیکانجا ضمن استقبال از گسترش همکاریهای علمی و دانشگاهی با جمهوری اسلامی ایران ،گفت :به دلیل سطح علمی و همچنین حضور اساتید برجسته بویژه در حوزه مطالعات اسلامی وفلسفی درایران ، این دانشگاه همواره علاقمند به برقراری و توسعه مناسبات دانشگاهی با ایران بوده و هست .

دکتر موسی اشعری افزود: فعالیت ایران کرنر در این دانشگاه نیز همواره با استقبال اساتید و دانشجویان مواجه شده است .



وی ضمن استقبال از امضای تفاهم نامه همکاری با ایران از تاسیس کرسی مطالعات نهج البلاغه نیز استقبال کرده و یادآور شد این طرح بزودی در دستورکارشورای برنامه ریزی دانشگاه قرار خواهد گرفت .



در پایان مقرر گردید متن تفاهم نامه همکاریهای علمی وفرهنگی با دانشگاه اسلامی جوگجا تهیه و امضاء گردد و مقدمات لازم برای اعزام یک استاد برای راه اندازی کرسی مطالعات نهج البلاغه فراهم گردد.

