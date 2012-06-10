ایران اسلامی صلابت دوران امام راحل را داراست/ عملکرد ناموفق آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی شامگاه یکشنبه در همایش بصیرت مردمی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: این صلابت ناشی از درایت و رهبری مقام معظم رهبری و سکانداری یک مرجعیت دینی است.

وی اظهار داشت: رهبری با برجستگی های بارز شخصیتی و مدیرتی توانست کشور را به مرحله ای برساند که امروز شاهد اقتدار آن در سطح جهان هستیم.

وی عنوان کرد: کار رهبری مانند رهبری امام علی (ع) بود با مشکلات خاص خودش روبرو بوده است و بسیاری از کسانی که امروز در برابر نظام قرار گرفته اند، در گذشته و در زمان امام راحل ادبیاتشان فرق می کرد.

صفار هرندی بیان داشت: برخی کسانی که که امروز با نظام درگیر هستند دهه قبل ارادت قلبی نسبت به امام راحل داشتند و ادبیاتشان امروز متفاوت شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: برخی انحرافات از این نقطه آغاز شد که برخی تصور می کردند ولایت امام منحصر به خودش است که صلابت طاغوت را برانداخت.

صفار هرندی عنوان کرد: اینکه گفته شده منافقین از دوران رسول الله مسیر جامعه را عوض می کردند نمونه بارز این مسئله است.

وی افزود: وقتی مقام معظم رهبری به رهبری رسید، شرایط جهانی به گونه ای ویژه بود و در این زمان، مشکلات پس از پایان جنگ، قلدریهای صدام، تجزیه شوروی و ظهور جمهموری‌های مستقل را شاهد بودیم.

وی اظهار داشت: در چنین برهه ای رهبری با درایت و مدیریت داهیانه کشور را از انواع آسیب ها و مشکلات به سلامت عبور می دهد.

صفار هرندی عنوان کرد: ایران اسلامی با رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری روز به روز قدرتمند تر و توانمندتر شد و در عین حال شاهد ضعف آمریکا هستیم.

وی به جنگ آمریکا در عراق و افغانستان اشاره و اضافه کرد: آمریکا در این جنگها متحمل خسارتهای فراوانی شد و به گفته تحلیگران آمریکایی، این کشور 4500 میلیارد دلار در جنگ با عراق خسارت دیده است.

وی افزود: تحلیلگران بر این عقیده هستند که آمریکایی ها در این کشورها عملکرد موفقی نداشته اند.