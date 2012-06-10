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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۱۸

صفار هرندی:

ایران اسلامی صلابت دوران امام راحل را داراست/ عملکرد ناموفق آمریکا

ایران اسلامی صلابت دوران امام راحل را داراست/ عملکرد ناموفق آمریکا

گرگان - خبرگزاری مهر: وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ایران اسلامی در دوره رهبری مقام معظم رهبری همان صلابت دوران امام راحل را داراست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی شامگاه یکشنبه در همایش بصیرت مردمی در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: این صلابت ناشی از درایت و رهبری مقام معظم رهبری و سکانداری یک مرجعیت دینی است.

وی اظهار داشت: رهبری با برجستگی های بارز شخصیتی و مدیرتی توانست کشور را به مرحله ای برساند که امروز شاهد اقتدار آن در سطح جهان هستیم.

وی عنوان کرد: کار رهبری مانند رهبری امام علی (ع) بود با مشکلات خاص خودش روبرو بوده است و بسیاری از کسانی که امروز در برابر نظام قرار گرفته اند، در گذشته و در زمان امام راحل ادبیاتشان فرق می کرد.

صفار هرندی بیان داشت: برخی کسانی که که امروز با نظام درگیر هستند دهه قبل ارادت قلبی نسبت به امام راحل داشتند و ادبیاتشان امروز متفاوت شده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: برخی انحرافات از این نقطه آغاز شد که برخی تصور می کردند ولایت امام منحصر به خودش است که صلابت طاغوت را برانداخت.

صفار هرندی عنوان کرد: اینکه گفته شده منافقین از دوران رسول الله مسیر جامعه را عوض می کردند نمونه بارز این مسئله است.

وی افزود: وقتی مقام معظم رهبری به رهبری رسید، شرایط جهانی به گونه ای ویژه بود و در این زمان، مشکلات پس از پایان جنگ، قلدریهای صدام، تجزیه شوروی و ظهور جمهموری‌های مستقل را شاهد بودیم.

وی اظهار داشت: در چنین برهه ای رهبری با درایت و مدیریت داهیانه کشور را از انواع آسیب ها و مشکلات به سلامت عبور می دهد.

صفار هرندی عنوان کرد: ایران اسلامی با رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری روز به روز قدرتمند تر و توانمندتر شد و در عین حال شاهد ضعف آمریکا هستیم.

وی به جنگ آمریکا در عراق و افغانستان اشاره و اضافه کرد: آمریکا در این جنگها متحمل خسارتهای فراوانی شد و به گفته تحلیگران آمریکایی، این کشور 4500 میلیارد دلار در جنگ با عراق خسارت دیده است.

وی افزود: تحلیلگران بر این عقیده هستند که آمریکایی ها در این کشورها عملکرد موفقی نداشته اند.

کد مطلب 1623321

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