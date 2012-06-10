بیسوادی زیبنده جامعه اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یک شنبه علی باقرزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کرد.



آیت الله باریک بین در این دیدار اظهارداشت: امام راحل با دوراندیشی خود این نهاد را تاسیس کرد تا زمینه باسواد شدن افرادی که به هر دلیل از نعمت خواندن و نوشتن بی بهره هستند فراهم شود.



وی افزود: نهضت سوادآموزی از تاثیرگذارترین نهادهای کشور است که توانسته پس از انقلاب در باسواد کردن خیل عظیمی

از افراد نقش موثری ایفا کند.



نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: فعالیت کارکنان و مسئولان پر تلاش نهضت و آموزشیاران بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است.



آیت الله باریک بین اظهارداشت: در کلاس های نهضت سواد آموزی باید در کنار درس به مسائل دینی هم توجه شود و آموزش قرآن نیز جدی گرفته شود.



وی افزود: سوادآموزانی که خواندن و نوشتن را فرا می گیرند وقتی قادر می شوند قرآن بخوانند و احکام اسلامی را یادبگیرند لذت دو چندانی دارد و برای معلمان نیز اجر اخروی خواهد داشت.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: در فعالیت نهضت سواد آموزی باید از حوزه های علمیه و افراد مطلع در امور دینی هم استفاده بیشتری شود تا نتایج بهتری داشته باشد.



آیت الله باریک بین ضمن قدردانی از مدیرکل آموزش و پرورش استان در اجرای برنامه های تربیتی تصریح کرد: اداره آموزش و پرورش استان در زیمنه های تربیتی، ترویج مسائل دینی و قرآنی در مدارس بسیار موفق بوده و کارهای ارزشمندی انجام داده است.



علی باقر زاده رئیس نهضت سوادآموزی کشور هم در این دیدار گفت: آموزشیاران نهضت با تلاش شبانه روزی و تشکیل کلاسهای مختلف برای گروهای سنی تلاش می کنند تا بیسوادی در جامعه از بین برود.



وی افزود: این نهاد در کشور وظیفه سنگینی دارد و رفع بیسوادی انقلابی بزرگ محسوب می شود که با عزمی ملی و مشارکت همگانی ممکن می شود.