انقلاب اسلامی بزرگترین تحول بعد از انقلاب پیامبر است/ ایران الگوی جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر از جاکارتا ، دکتر واریونو که در سمینار بررسی اندیشه های تقریب امام خمینی سخن می گفت ، افزود: جمهوری اسلامی ایران به دلیل انتخاب راه مستقل و اتکاء بر ارزش های دینی و همچنین دستیابی به دانش وپیشرفت ، الگوی جهان اسلام است و بایستی بر اهمیت بازشناسی افکار واندیشه های امام خمینی برای مسلمانان بویژه دانشجویان تاکید داشت .

رئیس دانشگاه سونین کالیگانجا نیز در این سمینار که بیش از یک هزار تن شرکت داشتند طی سخنانی با اشاره به جایگاه ایران در جهان امروز گفت : ایران به دلیل تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی امروزه به الگویی برای جهان اسلام تبدیل شده است .



پروفسور موسی اشعری افزود: سابقه تمدنی و همچنین تعلق بسیاری از اندیشمندان برجسته اسلامی به ایران در کنار ایستادگی و مقاومت ایران در برابر غرب وآمریکا توجه بسیاری از نخبگان ودانشگاهیان را معطوف به این کشور کرده است .



وی ضمن انتقاد از رفتار دوگانه غرب وآمریکا در برابر موضوع هسته ای ایران واسرائیل ، رشد و توسعه علمی در ایران را متعلق به همه امت اسلامی و موجب افتخار مسلمانان دانست .



دکتر اشعری ابراز امیدواری کرد تا مردم ایران در مسیر روشنی که انتخاب کردند همواره پایدار وموفق باشند.



رئیس دانشگاه اسلامی جوگجاکارتا همچنین ضمن تجلیل از شخصیت برجسته امام خمینی بر تاثیر اندیشه های وی در اعتلای دوباره اسلام ووحدت امت اسلامی تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد تا فرصت های بیشتری برای دادوستدهای فکری وفرهنگی بین مجامع علمی و دانشگاهی دو کشور بزرگ و اسلامی ایران و اندونزی فراهم آید.



در ادامه این برنامه سفیر کشورمان در جاکارتا نیز طی سخنانی به تبیین تحولات دوره سیاه قرون وسطی و تجربه ناموفق سلطه کلیسا و تفتیش عقائد در غرب و همچنین ظهور سکولاریسم و دوره استعمار پرداخت .



محمود فرازنده گفت : در دوره استعمار نیز غرب از ابزرار دین وتیشیر مسیحیت در جهت منافع و تقویت سلطه خود بهره می جست .



وی افزود : در دوره انقلاب صنعتی دامنه نفوذو سلطه غرب بیش از پیش گسترش یافت و این امر موجب گردید که اسلام از صحنه حذف گردد.



سفیر کشورمان قرن بیستم را قرن بیداری و احیاگری اسلامی خواند و با اشاره به نهضت های احیاگری در جهان اسلام امام خمینی را بزرگترین احیاء کننده دین اسلام در این قرن برشمردو یادآورشد که امام خمینی در دوره ای ظهور کرد که گروهی به پیروی از سکولاریسم ولائیسم وگروهی دیگر به تبعیت از کمونیسم به مبارزه با دین وحذف آن می پرداختند و دین را ناتوان از پاسخگویی به نیازها ی بشر و فاقد قدرت وقابلیت برای اداره جامعه می دانستند.



سفیر کشورمان گفت : پیام امام خمینی که قلب های بسیاری را در جهان بخود جلب و جذب کرد این بود که اسلام دینی جامع وکامل بوده و از طریق دین می توان به حقوق ،آزادی ،استقلال ،پیشرفت و دموکراسی حقیقی رسید.



وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تشریح تئوری ولایت فقیه و ساختار دموکراسی در ایران به تبیین مردمسالاری و نقش مردم در انتخاب و مدیریت نظام پرداخت و جمهوری اسلامی را به دلیل سهم بالای مشارکت ونقش مردم و همچنین سیستم نظارتی موجود در آن برخوردار از دموکراسی واقعی دانست و در ادامه یادآورشد در نظام دموکراسی غربی جایی برای خدا پیش بینی نشده است حال آنکه نظام ولایت فقیه و نظام سیاسی حاکم بر ایران بر مبنای جامع ترین نوع از نظام مردمسالاری همراه با ارزش های دینی است .



وی در بخش دیگر از سخنانش مقاومت امام خمینی وانقلاب اسلامی در برابر سلطه غرب و دفاع انقلاب اسلامی از مصالح ومنافع امت اسلامی را دلیل اصلی مخالفت و دشمنی غرب در برابر جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت :تحولات جاری در جهان اسلام که ریشه در بازگشت به هویت اسلامی داشته متاثر از انقلاب اسلامی و اندیشه های امام خمینی می باشد و این نیز بر دامنه دشمنی غرب وتلاش برای ایجاد نفاق و تفرقه بین امت اسلامی افزوده است .



رئیس بنیاد نهج البلاغه دیگر سخنران این سمینار نیز طی سخنانی ضمن تشریح ویژه گی های شخصیتی امام خمینی گفت : شخصیت امام خمینی همانند انقلاب او بی نظیر بود و توانست موجی را در جهان ایجاد نماید که امروزه نیز پس از گذشت سی سال همچنان تاثیر گذار باشد.



ایت الله دین پرور افزود : اندیشه های امام خمینی منحصر به مذهب و یا سرزمین خاصی نبود و پیام امام خمینی برای مستضعفین وپابرهنگان بود و نهضت وی نهضتی ضد استعماری است .



وی افزود : قدرت علمی و معنوی امام خمینی توانست نظامی سیاسی برپایه فقاهت بنا نهد و مدلی از حکومت پیامبر را به جهانیان عرضه نماید.



آیت الله دین پرور در ادامه سخنانش ضمن تبیین نظام ولایت فقیه ، این اصل را دارای مبانی علمی ، منطقی و فقهی قوی دانست که می تواند مسیر تحقق اسلام و احیای ارزش های اسلامی در جامعه و همچنین ساختن جامعه ای متکامل و پیشرفته را هموار نماید. آیت الله دین پرور در بخش دیگر از سخنانش امام خمینی و اندیشه های آنرا متعلق به همه مسلمانان خواند وبر آرمان های ایشان در مسیر وحدت امت اسلامی و سهم ونقش حیاتی امام در تقریب بین مذاهب اسلامی تاکید کرد.

رئیس مرکز فرهنگی جاکارتا دیگر سخنران این سمینار بود که پیرامون نقش امام خمینی در مقابله با تقدس زدایی از دین و دفاع منطقی از اسلام در برابر تهاجمات فرهنگی غرب پرداخت .



حجت الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به فتوای حضرت امام خمینی در مورد سلمان رشدی یاد اورشد این فتوا توانست همانند سنگری مقاوم موج توطئه غرب در تخریب اسلام و تقدس زدایی از اسلام را دفع کرده و درتقویت همگرایی و وحدت اسلامی امت اسلامی نقش ارزنده ای ایفا نماید.



در بخش پایانی این سمینار رایزن فرهنگی کشورمان طی سخنانی گفت : هنر اصلی امام خمینی در این بود که در عین اینکه از بستر حوزه های سنتی برخواست و بشدت به سنت ها پایبند بود ولی مجتهد و عالمی نواندیش ،پویا و تحولگرا بود و توانست پیوند عمیق وتنگاتنگی بین اسلام وسیاست ،سیاست اخلاق برقرار نموده و دین را وارد عرصه های اجتماعی نماید.



محمد علی ربانی همچنین مطالعه و شناخت اندیشه های امام خمینی را به دلیل تاثیر گذاری آن بر تحولات فکری وسیاسی دنیای معاصر بویژه جهان اسلام امری ضروری خواند و اعلام آمادگی کرد تا در صورتی که اندیشه های امام خمینی در قالب رساله ویا پژوهش علمی دنبال گردد از دانشجویان وپژوهشگران حمایت نماید.



همزمان با این برنامه کتابی تحت عنوان بررسی نظریه ولایت فقیه امام خمینی که توسط یکی از دانشجویان دوره دکتری این دانشگاه تهیه شده و توسط رایزنی فرهنگی کشورمان به زیور طبع آراسته شده بود بین شرکت کنندگان توزیع گردید.