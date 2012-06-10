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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۵۲

10 درصد مبلغ قرارداد خط 2 قطار شهری مشهد به پیمانکار واگذار می شود

10 درصد مبلغ قرارداد خط 2 قطار شهری مشهد به پیمانکار واگذار می شود

مشهد – خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: به شهرداری مشهد اجازه داده شد تا سقف 10 درصد مبلغ قرارداد خط 2 قطار شهری را به پیمانکار واگذرا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیر محمدی، بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه علنی شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: لایحه دو فوریتی شهرداری مبنی بر واگذاری 10 درصد مبلغ قرار داد خط 2 قطار شهری به پیمانکار با موافقت اعضای شورای شهر تصویب شد.

وی با بیان مطلب فوق ادامه داد: بر این اساس شهرداری این مبلغ را به صورت پیش‌ پرداخت در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد و بعد از پیشرفت 75 درصدی پروژه با قرارگاه خاتم‌النبیا(ص) تسویه حساب می کند.

شیرمحمدی تصریح کرد: قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) دچار کمبود نقدینگی شده و هر دو طرف سعی دارند این مشکل را برطرف کنند و برای جبران تاخیر این پروژه لازم است این تزریق نقدینگی انجام شود.

گفتنی است، اعتبار پروژه خط 2 قطار شهری مشهد 900 میلیون تومان بوده و تاکنون 300 میلیارد تومان در این خط هزینه شده که 180 میلیارد تومان آن کمک دولت بوده است.

کد مطلب 1623331

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