  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۵۸

اذرماه سالجاری برگزار می شود؛

کنفرانس بین المللی اسلام و جامعه با همکاری دانشگاه ملی مالزی

کنفرانس بین المللی اسلام و جامعه با همکاری دانشگاه ملی مالزی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری کنفرانس بین المللی اسلام و جامعه : عدالت در اسلام را با همکاری دانشگاه ملی مالزی (UKM) در آذر ماه سالجاری برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، این کنفرانس با هدف توسعه و گسترش رویکرد اسلامی به عدالت ،برای حل بحران اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جهان امروز برگزار می شود.

الویت های موضوعی این کنفرانس شامل عدالت در اسلام :مباحث نظری ، عدالت اسلامی و چالشهای فرهنگی و اجتماعی زندگی معاصر ، عدالت اسلامی و مباحث اقتصادی دنیای معاصر ،عدالت اسلامی و رابطه با سایر مذاهب و ادیان می باشد .

از دیگر اولیت های این کنفرانس میتوان به عدالت اسلامی و چالش های حقوقی دنیای امروز ،نگاهی تاریخی به موضوع عدالت در جهان اسلام وعدالت اسلامی رسانه ها و فضای مجازی اشاره کرد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی مراجعه نمایند.
 

کد مطلب 1623334

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها