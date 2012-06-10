کنفرانس بین المللی اسلام و جامعه با همکاری دانشگاه ملی مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر ، این کنفرانس با هدف توسعه و گسترش رویکرد اسلامی به عدالت ،برای حل بحران اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جهان امروز برگزار می شود.

الویت های موضوعی این کنفرانس شامل عدالت در اسلام :مباحث نظری ، عدالت اسلامی و چالشهای فرهنگی و اجتماعی زندگی معاصر ، عدالت اسلامی و مباحث اقتصادی دنیای معاصر ،عدالت اسلامی و رابطه با سایر مذاهب و ادیان می باشد .

از دیگر اولیت های این کنفرانس میتوان به عدالت اسلامی و چالش های حقوقی دنیای امروز ،نگاهی تاریخی به موضوع عدالت در جهان اسلام وعدالت اسلامی رسانه ها و فضای مجازی اشاره کرد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی مراجعه نمایند.

