اصلاح طلبان و اصول گرایان در مواجهه با عفاف و حجاب تفاوت ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی "لزوم برخورد با بی حجابی در جامعه اسلامی" با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید ضیاءالدین صالحی خوانساری از سلسله نشستهای هفتگی انصار حزب الله عصر امروز یک شنبه 21 خرداد ماه برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین سید ضیاءالدین صالحی خوانساری با اشاره به اینکه موضوع حجاب و عفاف یکی از ضروری ترین مباحث در خصوص پاسداری از انقلاب است گفت: در طول تاریخ و در همه انقلابهای دینی آنچیزی که توانسته به این انقلابها آسیب بزند جریانات فرهنگی و به تعبیری ضد فرهنگی است.

وی افزود: شاخص ترین مثال آن در جریان اعراب و اسراییل قابل مشاهده است. از دو ناحیه در جبهه مسلمانان رسوخ شد. یکی به هم ریختگی فرهنگ اخلاقی جامعه و دوم به هم ریختگی فرهنگ اعتقادی افراد جامعه.

وی در ادامه تصریح کرد: در دوران معاصر نیز شاهد این موضوع هستیم. هر جا که کشورهای اسلامی به یک وفاق نزدیک می شوند موضوعاتی طرح می شود تا این وفاق به هم بخورد. چون اگر این وفاق حاصل شود جایی برای قدرتها و اسراییل باقی نمی ماند.

وی با اشاره به اینکه منشأ به هم ریختگی اخلاقی و اعتقادی در کشورهای عربی را باید در دیدگاههای استعمارگرایانه مشاهده کرد گفت: فرقه های افراطی در ادیان ریشه های انگلیسی دارند. وهابیت، بهائیت، صهیونیسم و مسیحیت افراطی از این جمله هستند.

حجت الاسلام صالحی خوانساری تأکید کرد: وقتی که دشمن در کشور ما در جبهه های مختلف شکست خورد به جبهه های دیگر روی آورد. حال سؤال این است چرا فرهنگ حجاب و عفاف در کشور ما غریب مانده است.

وی یادآور شد: گویی همان جریان انگلیسی و صهیونیستی که در نفوذ عقاید ماهر و متبحر است در کشور ما در حال حرکت است. امروز دیگر بحث از بدحجابی گذشته است و شاهد بی حجابی هستیم. امروز شاهد زنان لباس پوشیده عریان هستیم. حال سؤال این است چرا با به سخره گرفتن حجاب برخورد نمی شود.

وی با اشاره به اینکه باز شدن فضا برای رفتار ضد دینی دو خطر را به دنبال دارد گفت: خطر اول این است که در این صورت فضای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بسته می شود.

وی در ادامه با طرح این پرسش که در مواجهه با موضوع عفاف و حجاب چه تفاوتی میان اصلاح طلبان و اصول گرایان وجود داشته است گفت: هیچ تفاوتی میان آنها در مواجهه با عفاف و حجاب وجود ندارد؛ چون فضای امر به معروف در جامعه یا از بین رفته یا تحقیر شده است.

وی با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ناظر بر معنای ارشادی است گفت: امر به معروف یعنی فرهنگ سازی و ارشاد در جامعه. گاهی در بحث امر به معروف و نهی از منکر نحوه عملکرد مهم است. یعنی گاهی حرف خوب را خوب نمی گوئیم. پرسش این است که چرا مأمور امر به معروف و نهی از منکر باید به مثابه اجل معلق پنداشته شود و چرا به عنوان یک پدر یا مادر دلسوز تلقی نمی شود. این ناشی از برخی رفتارهای اشتباه در این خصوص بوده است.

صالحی در ادامه به احادیث و روایاتی پرداخت که در آن بر امر به معروف و نهی از منکر توجه شده و گفت: بر اساس احادیث کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند خلیفه خداست. همچنین بر اساس احادیث تفکر دینی مبتنی بر امر به معروف و نهی از منکر است و لازمه انعقاد اصول دینی در جامعه به شمار می رود.

حجت الاسلام صالحی خوانساری تأکید کرد: حضرت علی(ع) می فرماید امر به معروف و نهی از منکر صلاحیت عامه جامعه است. یعنی اگر امر به معروف و نهی از منکر آسیب ببیند کل جامعه صدمه و آسیب می بیند.

وی در ادامه به برخی از آسیبهای ناشی از غفلت در امر به معروف و نهی از منکر در عرصه عفت و حجاب عمومی جامعه پرداخت و گفت: اولین آسیب این است که آرامش جامعه به هم می خورد ومتعاقباً استحکام خانواده از بین می رود.

وی افزود: دومین آسیب این است که نسل جامعه آسیب می بیند. یعنی نسل جامعه وقتی مواجه شد با رنگارنگی، حیای آن از بین می رود. آسیب دیگراین است که سوء قصد و تجاوز در جامعه افزایش پیدا می کند. همچنین آسیب دیگر این است که امراض مقاربتی در جامعه افزایش می یابد. از سوی دیگر و به عنوان یک آسیب ازدواجها با تفکر مقدسانه انجام نمی شود و عشقبازیها باعث ازدواج می شوند.

حجت الاسلام صالحی خوانساری تأکید کرد: افزایش سقط جنین، از بین رفتن شخصیت انسان و زن در جامعه نیز از دیگر آسیبهای ناشی از بی توجهی به امر به معروف و نهی از منکر در بحث عفت عمومی جامعه است. این اتفاقات تلخ زمانی در جامعه ما رخ می دهد که فضای امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه ببندیم.

وی در پایان تصریح کرد: امروز در مقابل امواج موجود، در بسته و اتاق بسته بی معناست و همه در معرض این آسیبها قرار دارند. حال سؤال این است که در جهت فرهنگ سازی، متولیان امر چه کار کرده اند؟!