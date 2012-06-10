اسپانیا مقابل ایتالیا متوقف شد/ جدال سنتی اروپا برنده نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان "ویسنته دل بوسکه" در اولین دیدار خود در رقابتهای یورو 2012 در حضور بیش از 43 هزار تماشاگر ورزشگاه گدانسک لهستان مقابل تیم ملی ایتالیا به تساوی 1-1 رضایت دادند.

در این دیدار پر هیجان و زیبا دو تیم از همان دقایق ابتدایی برای رسیدن به گل روی دروازه یکدیگر حملاتی را طرح ریزی کردند. در نیمه نخست بازی با وجود فرصت های فراوان گلزنی برای دو تیم، توپی از خط دروازه ها عبور نکرد.

اما در نیمه دوم و در دقیقه 61 بازی "آنتونیو دی ناتاله" مهاجم ایتالیا روی پاس تماشایی "آندره آ پیرلو" حفره ای میان خط دفاعی اسپانیا یافت و موفق شد با یک ضربه دقیق توپ را به تور دروازه "ایکر کاسیاس" بچسباند و آتزوری ها را یک بر صفر پیش بیندازد.

اما برتری ایتالیا تنها 3 دقیقه به طول انجامید و "سسک فابرگاس" روی پاس "داوید سیلوا" در موقعیت تک به تک با "بوفون" قرار گرفت و گل تساوی را برای اسپانیا به ثمر رساند.

در نهایت بازی با همین نتیجه به پایان رسید تا قهرمان یورو 2008 و جام جهانی 2010 با تساوی مقابل ایتالیا متوقف شود. دیگر دیدار این گروه را تا دقایقی دیگر دو تیم ایرلند و کرواسی برگزار خواهند کرد.