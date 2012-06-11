نمایشگاه سوغات و هدایای استانها در خراسان جنوبی گشایش یافت

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ های بین ‌المللی خراسان ‌جنوبی یکشنبه شب در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با مهر، اظهارداشت: نمایشگاه سوغات و هدایای استانها با حضور 70 درصدی استان های کشور آغاز به کار کرده است.

محمدعلی مردانی با بیان اینکه این نمایشگاه در 80 غرفه متعدد طراحی و راه اندازی شده است، افزود: در این نمایشگاه توانمندی های فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی، سوغات و هدایای استان‌ های کشور به نمایش گذاشته شده است.

وی اضافه کرد: سوغات، اجناس و هدایای موجود در این نمایشگاه از 10 تا 40 درصد تخفیف فروش برخوردار است.

مردانی به اهداف برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و ادامه داد: ارائه توانمندی های استانها در زمینه سوغات و هدایا وآشنایی مردم خراسان جنوبی با این هدایا از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌ های بین ‌المللی خراسان ‌جنوبی مدت زمان برگزاری این نمایشگاه را یک هفته اعلام کرد و گفت: نمایشگاه سوغات و هدایای استانها تا 27 خرداد ماه جاری در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند برای بازدید عموم دایر است.