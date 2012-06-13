تکمیل ظرفیت آرامستان دارالسلام/ چالش متوفیان برای آرمیدن در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار به دست آمده در سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 شهر اسلامشهر دارای جمعیتی بالغ بر 500 هزار نفر است، این در حالی است که استقبال از این شهر به عنوان مقصدی برای سکونت مهاجرین شهرهای دور و نزدیک بیش از پیش شده و بر تعداد جمعیت آن هر روز افزوده می شود.

برای این امر دلایل مختلفی می توان متصور بود از جمله ارزان تر بودن قیمت مسکن نسبت به شهر تهران، نزدیکی به پایتخت، کمتر بودن میزان آلودگی هوا، وجود دسترسی های شهری متعدد، عدم ترافیک سنگین و... . مجموع این عوامل و علل دیگر باعث شده تا شاهد ناهماهنگی میان رشد و توسعه شتابزده اسلامشهر و تامین سرانه های آن باشیم.

پیدایش شهرک های متعدد و استقبال از آپارتمان سازی در بافت قدیمی این شهر، کارشناسان و آگاهان مسائل شهری را متقاعد ساخته که سرانه های مختلف تفریحی، ورزشی، مذهبی، بهداشتی و ... را در حد مطلوب و استاندارد ندانند. این در حالی است که زمین های مناسب متعددی برای اختصاص به این موارد وجود دارد.

هر چند وجود سرانه های تفریحی، ورزشی و ... از ملزومات یک شهر محسوب می شوند اما قدرمسلم اختصاص زمین برای ایجاد آرامستان امری لازم و ضروری است.

سال گذشته مدیرعامل سازمان دارالسلام اسلامشهر اعلام کرده بود وضعیت آرامستان دارالسلام به گونه ای است که تنها می تواند پاسخگوی نیاز شش ماه آغازین سال 1390 باشد.

مولایی، تکمیل ظرفیت دارالسلام را به عنوان هشداری جدی مطرح کرده بود که ظاهرا چندان جدی گرفته نشد.

عدم همکاری مالکان زمین های قابل استفاده با سازمان آرامستان‌ها

اندیشیدن برخی تدابیر ویژه و به کار بستن راهکارهای مختلف قابل اجرا توسط مسئولان سازمان دارالسلام اسلامشهر موجب مسکوت ماندن مشکل عدم ظرفیت آرامستان دارالسلام اسلامشهر تا پایان سال 90 شد اما با آغاز سال جدید این موضوع کماکان به قوت خود باقی است.

نصیری از کارشناسان سازمان دارالسلام اسلامشهر معتقد است شرایط فعلی آرامستان اسلامشهر شرایطی حساس است و باید برای حل مشکلات موجود، اقدامات سریع تری انجام شود.

وی یکی از مشکلات را عدم همکاری و همراهی صاحبان املاک اطراف دارالسلام دانست و گفت: متاسفانه برخی از مالکان به دنبال سوداگری و کسب درآمد گزاف از طریق فروش زمین به سازمان دارالسلام هستند در حالی که قیمت زمین ها مشخص بوده و نمی توان بیش از قیمت کارشناسی، مبلغی برای این زمینه در نظر گرفت.

مدیرعامل سازمان دارالسلام نیز با اشاره به رایزنی های صورت گرفته با مالکان زمین های مجاور آرامستان دارالسلام گفت: در طول سال های گذشته همواره مذاکراتی با مالکان صورت گرفته اما متاسفانه با برخی مداخله ها و شایعه پراکنی های کاذب، این مذاکرات منجر به نتایج مطلوبی نشده اند.

طبق گفته مولایی کاربری زمین های اطراف آرامستان دارالسلام کاربریِ آرامستان است و این زمین ها صرفا می توانند به این امر اختصاص یابند و لذا قیمت آنها نیز کارشناسی شده و مشخص است اما مطرح ساختن قیمت های کاذب باعث شده تاکنون تملک این زمین ها میسر نشود.

وی با اشاره به اینکه با تملک این زمین ها تا 15 سال آینده سازمان دارالسلام اسلامشهر با مشکلی مواجه نخواهد بود افزود: مساحت کلی املاک مورد بحث، چیزی در حدود 20 هکتار است که این میزان می تواند پاسخگوی نیاز 15 سال شهرستان اسلامشهر باشد. این مدیر شهری ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیک مذاکرات برای تهیه زمین های لازم به سرانجام مطلوب برسد و مالکین با همکاری خود در جهت رفع مشکلی از شهروندان اسلامشهری گام بردارند.

اتفاقات حاشیه ای و غفلت مدیران شهری

سال 1390 برای عرصه مدیریت شهری در اسلامشهر سال پرحاشیه ای بود به نحوی که با بازداشت چند تن از مدیران مجموعه شهرداری، بسیاری از پروژه ها و امور اساسی شهر معوق و مسکوت ماند.

یکی از این موارد پرداختن به بحث تامین زمین مورد نیاز سازمان دارالسلام اسلامشهر بود. این بی توجهی چنان عمیق و پررنگ بود که مولایی در مصاحبه ای از آن انتقاد کرد و گفت: مسائل حاشیه ای در سطح مدیران شهری باعث شده تا بسیاری از امور مهم مورد توجه قرار نگیرند. قدرمسلم یکی از آن امور مهم موضوع دارالسلام بود.

طبق آمار موجود روزانه 5 متوفی در دارالسلام به خاک سپرده می شوند. این آمار می تواند نشانگر اهمیت توجه به مشکل تامین زمین مورد نیاز جهت اختصاص به آرامستان اسلامشهر باشد چراکه با گسترش بی رویه فضای شهری این شهر و به ویژه بهره برداری قریب الوقوع از پروژه های مسکن مهر و نظایرهم و بالتبع افزایش جمعیت ناشی از آن، مساله عدم تامین زمین مذکور به مساله ای حادتر تبدیل خواهد شد.

با توجه به اینکه در حال حاضر مدیریت شهری اسلامشهر به فردی بومی و آشنا به مسائل این شهر واگذار شده انتظار می رود موضوع آرامستان با درایت و جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

از بلایای طبیعی غافل نباشیم

هرچند دغدغه این روزهای مدیران و متولیان سازمان دارالسلام اسلامشهر تامین زمین برای نیاز طبیعی آرامستان اسلامشهر است اما نباید از موضوع بلایای طبیعی غافل بود.

طبق بررسی های به عمل آمده و باشناخت ساز وکار گسل های ناحیه، مطالعات آماری زمین لرزه ها، توانلرزه زایی گس لهای منطقه و با توجه به طول، نوع گسل و تاریخچه لرزه خیزی آنها مشخص شده که مجموعاً 5 چشمه بالقوه زمین لرزه در گستره اسلامشهر و نواحی پیرامون آن تا شعاع 100 کیلومتری وجود دارد.

با توجه به این امر که وقوع زلزله امری محتمل و غیرقابل اجتناب است لذا باید تمهیدات لازم برای آن اندیشیده شود. یکی از این تمهیدات تامین و تجهیز آرامستان هاست متاسفانه در حال حاضر سازمان دارالسلام اسلامشهر از این حیث نیز با کمترین امکانات مواجه است به گونه ای که از داشتن ساختمانی مستقل و مجهز بی بهره بوده و امکان هیچ گونه عملیات ستادی در آن وجود ندارد.

رضا فضل اله نژاد