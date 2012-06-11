  1. ورزش
۲۲ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۳۰

تراپاتونی:

گل دوم کرواسی آفساید بود/ هر بازی در یورو می تواند غافلگیر کننده باشد

گل دوم کرواسی آفساید بود/ هر بازی در یورو می تواند غافلگیر کننده باشد

سرمربی تیم ملی فوتبال جمهوری ایرلند گفت گل دوم کرواسی در موقعیت آفساید به ثمر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایرلند یکشنبه شب در گروه C رقابت های جام ملت های اروپا با نتیجه 3 بر یک مقابل کرواسی شکست خورد. ایرلند پس از 15 بازی طعم شکست را چشید.

جیووانی تراپاتونی در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: گل اول که بر اثر اشتباه خودمان بود. اما گل دوم آشکارا در موقعیت آفساید وارد دروازه تیم ما شد.

وی گفت: روز دوشنبه باید بررسی کنیم ببینیم در نیمه نخست چه اتفاقی افتاده چرا که من پیش از بازی گفته بودم که برای این دیدار آماده هستیم.

تراپ افزود: بازی با اسپانیا بازی دیگری است. ما باید خیلی درباره این بازی فکر کنیم. باید به خودمان ایمان داشته باشیم. هر بازی در یورو 2012 می تواند غافلگیرکننده باشد. باید به این موضوع اعتقاد داشته باشیم.

رقابت های جام ملت های اروپا با حضور 16 تیم در چهار گروه چهار تیمی از 19 خرداد به میزبانی دو کشور لهستان و اوکراین آغاز شده و تا 11 تیرماه ادمه پیدا می کند.

کد مطلب 1623411

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