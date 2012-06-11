عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال در هفته جهاد کشاورزی 135 طرح در بخش های مختلف کشاورزی به بهره برداری می رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: این طرح ها در زمینه آبیاری تحت فشار، توسعه و ترویج روشهای نوین آبیاری، توسعه مکانیزاسیون و بخش های باغات و زراعت است.

بازدار با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح ها بیش از هشت و نیم میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: پارسال نیز بیش از 70 میلیارد تومان اعتبار عمرانی و ملی برای اجرای طرح های مختلف اقتصادی اختصاص یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام پیش بینی کرد: حدود 130 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری و تحویل مراکز خرید شود.

بازدار افزود: از زمان شروع برداشت غلات تاکنون بیش از 75 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان ایلام تحویل مراکز خرید شده است.

وی اظهار داشت: این خشکسالی به اراضی دیم حدود 50 درصد و اراضی کشاورزی آبی بیش از 30 درصد خسارت وارد کرده است و کار بررسی میزان خسارت توسط صندوق بیمه در حال انجام است.

وی تصریح کرد: استان ایلام دارای 340 هزار هکتار زمین قابل کشت است که هر ساله از سوی کشاورزان مورد فعالیت‌های کشاورزی قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: از این میزان اراضی کشاورزی 70 هزار هکتار آن آبی و مابقی به صورت دیم کشت می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های خوب و مناسب آب که در استان ایلام وجود دارد باید سطح زیر کشت اراضی آبی افزایش یابد.

این مسئول اضافه کرد: در حال حاضر اقدامات ارزشمندی نیز در بخش آب و خاک در سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در حال اجرا است.

بازدار تصریح کرد: قرار است این روند تا پایان برنامه پنجم توسعه در استان ایلام استمرار یابد و میزان سطح زیر کشت اراضی آبی استان به 120 هزار هکتار برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: برای تحقق این مهم نیز برنامه‌های مختلفی از سوی این دستگاه اجرایی در استان ایلام تدوین شده است.