آموزش های فنی و حرفه ای در روستاهای کردستان توسعه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در دیدار با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور، با بیان اینکه جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار دو اولویت کاری مهم و اصلی مسئولان در استان کردستان است، اظهار داشت: سازمان فنی و حرفه ای نقش بی بدیلی در تحقق این اهداف راهبردی در استان کردستان دارد.

وی افزود: آموزش نیروی کار یکی از عوامل تاثیر گذار در فرایند ایجاد اشتغال مولد و پایدار است و به همین دلیل باید این مهم در استان کردستان با جدیت بیشتری دنبال و پیگیری شود.

وی با اشاره به پتانسیل و سرمایه های بالقوه استان از لحاظ نیروی انسانی تحصیل کرده، پرداختن صرف به دروس نظری را برای توانمندسازی افراد ناکافی دانست و گفت: باید با یک برنامه ریزی و نیازسنجی دقیق آموزش های کاربردی را در دستور کار قرار دهیم تا کمبودهای استان کردستان در رشته های مهارتی برطرف شود و به تامین نیروی انسانی کارآمد در حوزه های مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی کمک کرد.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از عملکرد مطلوب فنی و حرفه ای در طول یک سال گذشته در این استان، فعالیت موثر و پررنگ تر در حوزه صنایع دستی و فنی و حرفه ای را از جمله برنامه های آتی مدیریت ارشد استان عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت گسترش آموزش های فنی و حرفه ای در سطح روستاهای استان کردستان اظهار داشت: این آموزش ها بر روند اجرای موفق طرح توسعه کشاورزی در استان تاثیر مطلوب می گذارد و کشاورزان و مدیران استان را در راستای رسیدن هرچه مطلوب تر به اهداف این طرح کمک می کند.

در این دیدار رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان با تقدیر از حمایت های بی دریغ استاندار کردستان از سازمان فنی و حرفه ای استان به تشریح برنامه های این سازمان در سطح کشور و استان پرداخت و گفت : یکی از مهمترین راهبردهای استان در سال های آینده ورود به عرصه بین الملل است.

کورش پرند در ادامه از برنامه ریزی برای بهره مندی از پتانسیل های بسیار خوب مرکز فنی و حرفه ای مریوان و همچنین راه اندازی مرکز خواهران در این شهرستان خبر داد و گفت: این مرکز که یکی از مجهزترین مراکز فنی و حرفه ای استان است می تواند نقش مهمی در آموزش نیروی کار کردستان عراق داشته باشد و زمینه ورود سازمان فنی و حرفه ای استان به عرصه بین الملل را فراهم کند.

وی با بیان اینکه رشته های مرکز علمی کاربردی وابسته به سازمان فنی و حرفه ای استان چندان مورد استقبال دانشجویان قرار نگرفته اند خواستار آسیب شناسی این مهم شد و افزود: این سازمان در سال جاری 20 درصد از تعهدات آموزشی خود را به حوزه کشاورزی اختصاص می دهد.

رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در پایان اظهار داشت: انتظار می رود با نهادینه کردن آموزش های فنی و حرفه ای در استان کردستان بتوانیم گام های موثری برای پیشرفت و توسعه این استان برداریم.