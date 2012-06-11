مجله مهر: حوادث و رخدادهای روز کشور که عمدتا نیز چهره ای سیاسی دارند همواره مخاطبان فراوانی را به خود جلب می کنند. مخاطبان فراوانی که البته سعی می کنند مطالب خاص مربوط به این اخبار و روندها را از رسانه های مختلف رصد کنند و بخوانند.

آنچه که در ادامه می خوانید حاصل خبرخوانی مهر در لابه لای این مطالب ویژه در روزنامه های کشور و انتخاب خاص ترین آنهاست.

رئیس شرکت هولدینگ مس سرچشمه احمدی نژاد را عامل تعادل مکانیکی، شیمیایی و گرمایی نظام توصیف کرد

عبدالرضا داوری رئیس صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران که از نزدیکان دولت محسوب می شود در مقاله ای مطول در روزنامه ایران، احمدی نژاد را عامل تعادل مکانیکی، شیمیایی و گرمایی نظام جمهوری اسلامی معرفی کرد.

او همچنین در صدر مقاله خود نوشته است: تمامی پژوهش ها و بررسی های علمی این نکته را تایید می کنند که در تاریخ معاصر ایران هیچ چهره و شخصیتی به اندازه محمود احمدی نژد مورد هجمه و تخریب رسانه های جمعی قرار نگرفته است.

این مدیر اقتصادی نزدیک به دولت همچنین در باب تأثیر حضور احمدی نژاد بر تعادل شیمیایی! نظام جمهوری اسلامی ضمن آنکه از واژه "ظهور" درباره بر روی کار آمدن احمدی نژاد استفاده می کند، می نویسد: از آنجا که تعادل شیمیایی در یک سیستم اجتماعی _ سیاسی را تعادل بین پیوندهای سیاسی یک سیستم لحاظ نموده ایم، ظهور دکتر محمود احمدی نژاد در معادلات کلان سیاسی ایران باعث شد که صف بندی های متعارف چپ _ راست و اصلاح طلب _ اصولگرا که مدل مطلوب سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی است، بر هم خورده و از مدل سیاسی جدیدی در سپهر سیاسی ایران رونمایی شود.

بقایی سفیر می شود

شنیده شده که معاون اجرایی رئیس جمهور به زودی به عنوان سفیر در یکی از کشورهای بزرگ و مهم اروپایی معرفی شود. به گزارش آرمان روابط عمومی، این کشور در قلب اروپا قرار دارد، عضو اصلی ناتو و یکی از کشورهای اصلی تحریم کننده ایران محسوب میشود.

از استیضاح وزیر کار چه خبر؟

تهران امروز نوشت: حسین نجابت یکی از استیضاح کنندگان وزیر کار در مجلس هشتم خبر داد که بعد از تشکیل کمیسیون های تخصصی مجلس (نهم) این طرح دوباره پیگیری می شود.

فتنه 88 ثمره تلاش 15 ساله دشمن در عرصه جنگ نرم بود

حمیدرضا مقدم فر، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران پیرامون بازخوانی فتنه 88 به روزنامه جوان گفته است: فتنه 88 ثمره تلاش 15 ساله دشمن در عرصه جنگ نرم بود.

او افزوده است: دشمنان به دنبال آن بودند که با فرصت طلبی از صحنه انتخابات سال 88، ثمره 15 سال تلاش خود را در عرصه جنگ نرم ببینند.

اصلاح طلب واقعی ما هستیم که برای موساد عملگی می کنیم!

در حالی که سخنگوی فراکسیون اقلیت در مجلس هشتم رویکرد اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم را اشتباه بزرگ می داند، یکی از اصلاح طلبان فراری، حامیان حضور در انتخابات را اصلاح طلبان تقلبی عنوان کرد و مدعی شد با وضعیت فعلی صحبت از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری غیرممکن است.

به گزارش کیهان، داریوش قنبری گفته است: در شرایط فعلی یکی از مشکلاتی که اصلاح طلبان برای حضور در عرصه انتخابات دارند، نداشتن تشکیلات منسجم و کارآمدی است تا بتواند نیروهای فعال و مفید را جمع کرده و فعالیت کنند.

وی که نامزد انتخابات مجلس بود اما ناکام ماند درگفت وگو با «اعتدال» ضمن تأکید بر لزوم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گفت: رویکرد اصلاح طلبان در انتخابات مجلس اشتباه بزرگی بود و نباید این گونه عمل می شد.

در همین حال حنیف مزروعی پسر رجب علی مزروعی که پس از فتنه سال 88 از کشور گریخت و در بروکسل به خوش نشینی مشغول است، پیشنهاددهندگان حضور در انتخابات را اصلاح طلبان تقلبی توصیف کرد.

او درباره کلاهبرداری مالی و سیاسی خود در بروکسل توضیح نداد اما نوشت: تا تکلیف برخی مقوله ها روشن نشود نمی توان درباره شرکت در انتخابات صحبت کرد. تا زمانی که مسائلی مانند سرانجام (حقیقت) انتخابات گذشته ریاست جمهوری، تکلیف کشته شدگان حوادث سه سال اخیر، تکلیف دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات، و نیز مسئله مهم حصر و حبس سران جنبش سبز (دو نامزد انتخابات پیشین) مشخص و حل و فصل نشود، صحبت از شرکت در انتخابات قابل توجیه به نظر نمی رسد. تا زمانی که حاکمیت تکلیف خود را با نظارت استصوابی و لوازم و شرایط انتخابات آزاد و سالم روشن نکرده و بسیاری مسائل دیگر در خصوص انتخابات ادامه دارد، شرکت مجدد در انتخابات کوبیدن آهن بر همان سندان سابق است.

وی با بیان اینکه «امروز نیز بار دیگر نیاز است تا اصلاح طلبی بازتعریف شود» نوشت: آنان که حاضرند به هر دری بزنند تا جایی در دل حکومت بازکنند، از اصلاح طلبان اصولگرا [!؟] که حاضر نیستند به هر بهایی در نمایش انتخابات حاضر شوند، جدا و متمایز می شوند. در انتخابات مجلس نیز این صف بندی تا حدی نمایان بود؛ صف اصلاح طلبان تقلبی که حاضرند با ساز حاکمیت برقصند، از آنان که در انتخابات حاضر نشدند باید اصلاح طلبان تقلبی را تفکیک کرد.

مزروعی روشن نکرده که عملگی سرویس های جاسوسی آمریکایی و صهیونیستی در ازای مشتی دلار و یورو، و پیوند با گروهک های سلطنت طلب و تروریست چه تناسبی با ادعای اصلاح طلبی اصولگرایانه می تواند داشته باشد ضمن اینکه همراهی همین عناصر کلاهبردار (در پوشش شورای هماهنگی سبز) با سناریوی تحریم انتخابات، باعث 14 درصد افزایش مشارکت به نسبت دو دوره قبلی انتخابات مجلس شد.