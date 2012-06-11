  1. بین الملل
۲۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۱۵

بنیامین نتانیاهو:

برای توسعه هر چه بیشتر شهرک ها تلاش خواهم کرد

برای توسعه هر چه بیشتر شهرک ها تلاش خواهم کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گستاخانه و مغایر با خواست جامعه جهانی از تلاش خود برای توسعه هر چه بیشتر شهرک ها در کرانه باختری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بنیامین نتانیاهو در راستای بی توجهی به خواست جامعه جهانی اعلام کرد که برای توسعه هر چه بیشتر شهرک ها در کرانه باختری تلاش خواهد کرد.

وی بدون توجه به اینکه طبق قوانین بین المللی ساخت شهرک ها در اراضی اشغالی فلسطین غیرقانونی است ادعا کرد که در چارچوب قانون به توسعه شهرک ها خواهد پرداخت.

وی در بخش دیگر ادعاهای خود گفت: نباید میان شهروندان عرب و یهودی تبعیض قائل شد بلکه حقوق تمامی شهروندان باید به طور یکسان رعایت شود.

گفتنی است رژیم صهیونیستی اخیرا از تصمیم خود برای احداث 850 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری خبر داده است.

کد مطلب 1623507

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