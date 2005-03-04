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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۲۶

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي در گفتگو با "مهر " :

سطح اميد به زندگي زنان سرپرست خانوار پايين است

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي گفت : سطح اميدو به زندگي در ميان زنان سرپرست خانوار ايراني به دليل تحمل مشكلات و فشارهاي روحي و رواني و نگراني از آينده نامعلوم خود و فرزندانشان بسيار پايين است .

دكتر سيد حسن علم الهدايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : زنان سرپرست خانوار ، از نظر سلامت رواني در وضعيت به مراتب بدتري نسبت به ديگر زنان قرار دارند و عمدتا يكي از علائم بيماريهاي رواني مانند افسردگي ، اضطراب ،وسواس و پرخاشگري در آنها به وضوح ديده مي شود .

وي اظهار داشت : عدم تخصيص اعتبار لازم موجب شده كه تعداد قابل توجهي از زنان سرپرست خانوار ايراني هنوز پشت نوبت دريافت خدمات سازمانها و نهادهاي حمايتي قرار داشته و شاخصهاي توسعه انساني از جمله سطح سواد ، تجربه شغلي و فني و بهداشت رواني در اين افراد پايين است كه  بهزيستي در جهت ارتقاء اين شاخصها تلاش مي كند .

علم الهدايي زنان بي سرپرست و كودكان را از آسيب پذيرترين اقشار جامعه در برابر آسيبهاي اجتماعي دانست و ادامه داد :  حفظ شان و جايگاه اجتماعي و تامين مالي زنان سرپرست خانوار به ويژه در ايام سالخوردگي از وظايف اصلي سازمان بهزيستي كشوربوده و براين اساس اجراي طرح بيمه اجتماعي زنان خانه دار درراستاي گسترش و توسعه رفاه توام با عزت ، تامين و تضمين زندگي شرافتمندانه اين قشر و تامين منبع مالي مناسب براي زنان خانه دار درايام پيري و بيوه گي ، بي سرپرستي و  بدسرپرستي در برنامه كار سازمان بهزيستي قرار گرفته است .

 

کد مطلب 162351

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