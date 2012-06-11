به گزارش خبرنگار مهر، امیر الهی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان اظهار داشت: کردستان استانی فرهنگی با اصالت های غنی است و به همین دلیل نیز استان در زمینه ثبت آثار معنوی در میان سایر استان های کشور پیشرو است.

وی با اشاره به اینکه 750 اثر تاریخی و طبیعی استان کردستان نیز در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است، افزود: انتظار می رود با شناسایی و مرمت دیگر آثار کردستان بتوانیم گام های موثری در راستای حفظ و نگهداری میراث فرهنگی برداریم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان از میراث معنوی به عنوان هویت ملی هر جامعه نام برد و ادامه داد: میراث معنوی زیربنای میراث مادی است که همواره باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد و خوشبختانه طی چند سال اخیر این حوزه ورد توجه خاصی از سوی دولت قرار گرفته است.

الهی با اشاره به اینکه رقص کردی اصیل میراث فرهنگی این استان است، گفت: بازنگری در این فرهنگ اصیل ضروری است و باید با مدیریت صحیح آن را به سمت درست هدایت کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ثبت جهانی غارکرفتو در استان کردستان افزود: در آینده نزدیک غار کرفتو ثبت جهانی می شود و این امر می تواند در شناساندن فرهنگ اصیل استان کردستان به سایر نقاط جهان موثر باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان بیان کرد: یکی از اصلی ترین اهداف و سیاسیت های اداره کل میراث فرهنگی استان حفظ و حراست از میراث معنوی و فرهنگی است که یکی از برنامه های این بخش تلاش برای ثبت ملی این آثار در کشور است.

الهی یادآور شد: در حال حاضر 70 درصد از اقدامات برای ثبت جهانی غار کرفتو انجام شده است و انتظار می رود در آینده نزدیک این مهم عملی شود.