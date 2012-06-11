تحکیم بنیان خانواده مهمترین راهکار جلوگیری از طلاق است/ راه اندازی اورژانس اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن منصوری یکشنبه شب در جلسه کارگروه تخصصی آسیب شناسی علل طلاق و کاهش آمار طلاق شهرستان با اشاره به اینکه اعتیاد به مواد مخدر یکی از عوامل از هم پاشیدگی بنیان خانواده است اظهار داشت: باید با توزیع کنندگان مواد مخدر برخورد جدی صورت پذیرد تا ارکان نظام خانواده حفظ شود.

وی همچنین استفاده از ظرفیت مشاوران خانواده در ادارات را یکی دیگر از راهکار های جلوگیری از وقوع طلاق دانست و افزود: تشکیل کارگروه ویژه با حضور مشاوران مجرب حوزه خانواده و تجمیع اعتبارات تخصیصی می تواند قبل از تشکیل پرونده در دادگستری زمینه سازش زوجین را فراهم کند.

منصوری گفت: ایجاد خانه فرهنگ و ارتقاء مهارت های زندگی افراد جامعه و راه اندازی طرح اورژانس اجتماعی نیز می تواند در کاهش آمار طلاق مؤثر باشد.