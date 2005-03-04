البرادعي حرف خود را اصلاح كند ؛ چيزي فراتر از پروتكل نمي پذيريم // بازرسي هاي بيشتر را ضروري نمي دانيم // اروپا در مذاكرات كم آورده است // طرح هر گونه مساله اي در مورد توقف ، نقض توافقنامه پاريس است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر سيد حسين موسويان رييس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي و سخنگوي هيات مذاكره كننده ايراني در گفت وگو با برنامه "تا انتها" شبكه خبر، در خصوص اظهارات البرادعي درباره سه توقع شفاف سازي، شفاف سازي و شفاف سازي از ايران، ضمانتهاي فراتر از تعهدات ازسوي ايران و همچنين اين سخنان كه توپ مذاكرات در زمين تهران است، گفت : جمهوري اسلامي ايران با شفاف سازي، كاملا موافق است ؛ ايران هيچ مشكلي با ادامه فعاليتهاي هسته اي شفاف خود و همچنين در همكاري شفاف با آژانس ندارد.

موسويان افزود : بعد از بيانيه تهران، ايران گزارشي را در مورد فعاليتهاي 25 ساله خود به آژانس ارائه كرد؛ چند ماه بعد پروتكل را امضا و اعلاميه هاي پروتكل ( اعلام فعاليتهاي هسته اي ايران در چارچوب پروتكل) را ارائه داديم. بيشترين شفافيتي كه يك عضو بايد به خرج دهد، بيانيه ها و اعلاميه هاي فعاليتهاي هسته اي در چارچوب پروتكل است كه ايران در گزارشي بيش از يكهزار صفحه، تمام فعاليتهاي هسته اي خود را در چارچوب اعلاميه هاي پروتكل، تسليم آژانس كرد و يكسالي مي شود كه آژانس، گزارش هاي ايران در مورد اعلاميه هاي پروتكل را براي راست آزمايي مورد بررسي قرار داده و تا امروز يك مورد خلاف از گزارشات ايران ازسوي آژانس، پيدا نشده است.

رييس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد : آنچه كه ما در چارچوب موافقتنامه پادمان از گزارش فعاليتهاي هسته اي خود در 25 سال گذشته به آژانس گزارش داديم و يكهزار صفحه اي كه از كليه فعاليتهاي هسته اي در چارچوب بيانيه ها، اعلاميه ها و اظهارنامه هاي پروتكل ارايه داديم، در طول يكسال ازسوي آژانس مورد بررسي قرار گرفته است و بازرسي، راستي آزمايي و كنترل مي كند كه يك مورد خلاف پيدا نشده كه اين به معناي علم شفافيت فعاليتهاي ايران، آنچه ايران انجام داده، گزارش داده و آژانس بازرسي كرده است، مي باشد.

وي افزود : فراموش نكنيم كه در طول يكسال ونيم گذشته، بيش از هزار نفر روز آژانس بازرسي انجام داده است، گمان نمي كنم پس ازتاسيس آژانس بجزمواردي مانند عراق كه موارد كاملا ويژه و فوق العاده بود، هيچ عضوي به اين اندازه با آژانس همكاري كرده باشد كه در يك فاصله زماني يك سال ونيم، حدود هزار نفر روز بازرسي را اجازه داده باشد كه همه اينها، مصداق هاي عيني همكاري فعال و شفاف ايران با آژانس است.

موسويان با ابراز تعجب از سخنان البرداعي در خصوص ضمانتهاي فراتر از تعهدات ازسوي ايران، گفت : درباره سخنان البرادعي در خصوص اينكه همكاري هاي ايران فراتر از پروتكل و معاهده ( N P T ) باشد، متعجب هستيم. مديركل آژانس صرفا وظيفه دارد مقررات و اساسنامه آژانس را اجرا كند، اينكه يك مديركل بيايد ازعضوي فراتر از مقررات آژانس درخواستي نمايد، پديده نويني است .

وي تصريح كرد : من به البرادعي مي گويم كه اشتباه نكند؛ ايران همكاري هاي خود را صرفا در چارجوب معاهده "ان.پي.تي" (NPT) و موافقتنامه پادمان، پروتكل الحاقي و اساسنامه آژانس انجام مي دهد نه فراتر از آن؛ و البرادعي حق ندارد چيزي را فراتر از مقررات آژانس و قوانين بين المللي و خارج از محدوده نرمها و ضوابط و مقررات بين المللي، از يك عضو بخواهد، ما از وي مي خواهيم كه اين حرف خود را اصلاح كند.

سخنگوي هيات مذاكره كننده ايراني افزود : اگر شبهه اي در مورد كم وكيف همكاريهاي ما با آژانس وجود دارد، ما آماده ايم در اين خصوص با آژانس صحبت و رفع سوء تفاهم كنيم، به اين معنا كه براي همكاري فعال و كاملا شفاف با آژانس در چارچوب مقررات آژانس، پروتكل ، پادمان و در چارچوب معاهده NPT هيچ مشكلي نداريم و آماده همكاري كامل براي رفع هر گونه سوء تفاهم، شبهه و يا مشكل هستيم .

موسويان در خصوص اظهارات گلد اشميت معاون فني آژانس در خصوص رد پيشنهاد بازرسي از تاسيسات "پارچين" ازسوي ايران گفت : قبل از بازديد از پارچين، بين هيات ايراني و آژانس مذاكراتي انجام شد كه توافق شد يك نقطه به انتخاب آژانس گزيده شود و ايران نيز در خصوص بازرسي آن اجازه دهد، اين توافق مسلم، مشخص و قطعي بين دو طرف بود، منتها نقطه را ما به انتخاب آژانس گذاشتيم و در خصوص انتخاب آن هيچ دخالتي نكرديم كه از آن نقطه هم نمونه برداري محيطي صورت گرفت و خارج از كارگاهها و سايت فعاليتهاي نظامي و در محدوده خارج، اجازه نمونه برداري مي خواستند نه بيشتر و ما هم موافقت كرديم كه در محوطه باز و بيرون نمونه برداري كنند.



وي افزود : اگر داخل سالن، فعاليتهاي هسته اي انجام شود نمونه برداري خارج از سالن نشان مي دهد كه آنجا فعاليتهاي هسته اي صورت گرفته است يا خير؟ با آژانس توافق كرديم و انتخاب يك نقطه را هم بر عهده خود آژانس گذاشتيم كه آژانس بر اساس توافق پاريس، پس از انتخاب، نمونه برداري كرد و اينكه آقاي گلد اشميت گفته كه ما بازرسي بيشتري را خواستيم و ايران موافقت نكرده، يك دروغ محض است. وي بهتر از هر كس مي داند كه ما قبلا مذاكره و توافق كرديم كه به انتخاب آژانس، يك نقطه را نمونه برداري محيطي كنند و ما در اين زمينه بطور كامل به تعهد خود عمل كرديم .



موسويان با اشاره به اينكه بازرسي از اين نوع مراكز جزو وظيفه كشورها نيست، گفت: صرفا موظفيم كه در چارچوب پروتكل اجازه بازرسي دهيم و ما بازرسي هاي بيشتر را ضروري نمي دانيم.

رييس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي با انتقاد از عملكرد آژانس در آشكار نمودن اسرار كشورهاي عضو، گفت : نكته ابهام مهمي كه در استمرار بازرسيهاي آژانس تاثير خواهد گذاشت، اين است كه آژانس طبق مقررات، موظف به حفظ اسرار كشورها در بازديد است كه در اين زمينه اتفاقي ناميمون و نامطلوب افتاد و در طول يكسال گذشته اطلاعات مربوط به بازرسيها در جرايد و رسانه هاي گروهي دنيا مشاهده شد. اين سئوالي است كه آژانس بايد جواب دهد يعني آژانس قبل ازاينكه چنين بازرسيهايي را از ما تقاضا كند، بايد مذاكره كند و اطمينان ما را جلب كند كه بر اساس مقررات آژانس، قادر به حفظ اسرار يك كشور خواهد بود.

وي افزود : در بيانيه تهران و در توافق با آژانس و اجراي موقت پروتكل، اين را مشخص كرديم كه اسرار ايران بايد كاملا حقظ شود، البته اين تعهدي است كه آژانس در مقابل همه كشورها دارد اما يك ايراد اساسي به كار آژانس اين است كه آژانس قادر به حفظط اسرارايران نبوده است بنابراين آژانس بايد در اين خصوص توضيح دهد .

وي افزود : آژانس قبل از اينكه بازرسيهايي را تقاضا كند، بايد به اين سئوال پاسخ دهد كه در طول يكسال گذشته از كجا اين اطلاعات سري به رسانه هاي گروهي دنيا نشت پيدا كرده است، بايد اين مساله را براي ما روشن و اطمينان و اعتماد ما را جلب كنند تا در مورد چنين بازرسيهايي كه در چارچوب پروتكل است، با آنها مذاكره نماييم .

رييس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي در خصوص اظهارت گلد اشميت درباره جابجايي برخي دستگاههاي سانتريفوژ در تاسيسات نطنز تحت عنوان كنترل كيفيت، گفت : ما به آژانس گزارش داديم كه اين جابجايي ها براي تعميرات و نگهداري است و طبق پروتكل و بر اساس مقررات آژانس اين كاملا مجاز است. آنها استنباط كرده بودند كه اين جابجايي براي فعاليتهاي كنترل كيفيت صورت مي گيرد كه اين استنباط كاملا اشتباه است و صرفا براي تعميرات و نگهداري بود كه كه از لحاظ مقررات، هيچ ايرادي به اين كار وارد نيست .

موسويان در خصوص ساخت تونل زير تاسيسات UCF اصفهان، با اشاره به اينكه اين مساله را به آژانس

اطلاع داده ايم، گفت: تنها ايرادي كه آژانس در اين خصوص گرفته، اين است كه چرا ايران در خصوص اطلاع اين مساله، دير اقدام كرده است، وگرنه درباره اطلاع دادن اصل موضوع ايرادي وجود ندارد. بنابراين ادعاهاي نماينده آمريكا مبني بر ادامه داشتن فعاليت هاي مخفيانه ايران، صحت ندارد.



وي در خصوص تزريق كيك زرد به تاسيسات اصفهان كه اعلام كرده اند پس از مذاكرات پاريس متوقف نشده است، گفت : بر اساس موافقتنامه پاريس، ايران توافق كرد كه فعاليتهاي UCF اصفهان را در دوره مذاكره به تعليق درآورد كه قبل از توافق پاريس حدود 30 تن كيك زرد به داخل تاسيسات اصفهان تزريق شده بود و وقتي توافقنامه پاريس بين ايران و اروپا امضا شد، اروپاييها مطرح كردند مقدار باقي مانده اين ميزان كيك زرد تزريق شده در داخل دستگاهها را بايد بيرون بكشيم كه ما اعلام كرديم، اين مساله از لحالظ امنيت دستگاهها و بهداشت دستگاهها و همچنين از نظر تكنيكي امكان پذير نيست .

موسويان گفت : اين مقدار كيك زرد تزريق شده بايد مسير خود را طي كند تا به UF4

برسد و آنجا نگهداري و در حالت تعيلق بماند و پس از اين هم، كيك زرد تزريق نشود، اما بايد بر اين نكته تاكيد كنم كه كيك زردي كه داخل سيستم است ،بيرون كشيدني نمي باشد و حتي از نظر فني امكان پذير نيست كه اين اختلاف با آژانس، مطرح و متخصصين آژانس، نظر ايران را تاييد كردند. آنان گفتند اين مقدار كيك زرد كه در داخل وجود دارد، بايد به UF4 تبديل شود ، منتها ايران بايد از تبديل آن به UF6 اقدامي را انجام ندهد كه اين كار صورت نگرفته است و كيك زرد جديدي نيز تزريق نشده است، بنابراين ما تعليق اصفهان را در چارچوب قطعنامه و توافق نامه پاريس انجام داديم .

موسويان در خصوص اظهارات رابرت رايت نمانيده انگليس در آژانس در خصوص تعليق كامل در همه فعاليتها، گفت : تعليق صدرصد در چارچوب قطعنامه صورت گرفته و هيچ نقطه ضعفي در خصوص تعليق وجود ندارد. من فكر مي كنم كه اروپاييان چون در مذاكرات و در پيشرفتهاي محسوس در مورد همكارهاي سياسي، اقتصادي و تكنولوژي و هسته اي كه بايد تعريف شود، كم آورده اند و چون مي دانند كه ظرف دو هفته آينده، كميته راهبري تشكيل و نتايج مذاكرات را جمع بندي مي كند، بهانه تراشي مي كنند.

وي افزود : بر اساس توافقنامه پاريس، دو تعهد در مقابل هم قرار گرفته است: يك تعهد كه اروپا بايد بدهد كه همكاريهاي جامع، گسترده و وسيعي با ايران در زمينه هاي سياسي امنيتي، اقتصادي، تكنولوژيك و هسته اي صلح آميز تعريف شود و تعهد ايران به اروپاييها نيز پذيرش تضمينهاي عيني است كه فعاليتهاي چرخه سوخت ايران در آينده هيچگاه به سمت ساخت بمب هسته اي منحرف نخواهد شد، در قسمت اول آنها بايد تضمينهاي محكم به ما بدهند و در قسمت دوم ما بايد تضمينهاي عيني به آنها بدهيم مبني بر اينكه سراغ بمب نخواهيم رفت.

مووسيان افزود : مذاكرات تا امروز در گروههاي كارشناسي هنوز نتوانسته است توقع ايران در زمينه همكاريهاي سياسي امينتي، اقتصادي و تكنولوژيك كه از طرف اروپا تعريف مي شود را برآورده كند. كار گروه سياسي امنيتي مقداري بهتر است اما تا مطلوب خيلي فاصله دارد كار گروه تكنولوژيك و اقتصادي نيز مقداري نسبت به كار گروه هسته اي بهتر است اما از سياسي امنيتي مقداري ضعيف تر است و با حد مطلوب فاصله زيادي دارد.



سخنگوي هيات مذاكره كننده ايراني تصريح كرد : در كار گروه هسته اي تضمينهاي عيني و همكاري تكنولوزيك صلح آميز هسته اي بايد تعريف شود، اروپايها كه خود از ما تضمينهاي عيني را خواستند تا امروز هيچ فرمولي را ارائه نكردند اما ما فرمول خود را در خصوص تضمينهاي محكم آنها براي همكاري سياسي ، اقتصادي و امنيتي، روي ميز گذاشتيم و آنها را تعريف كرديم، اما اروپاييها هنوز در مورد اين نوع همكاري ها مشكل دارند كه من فكر مي كنم بخش عمده اي از مشكل كه خجالت مي كشند رسمي بگويند به خاطر اين است كه آمريكاييها بايد آنان همراهي كنند تا بتوانند به تعهدات خود عمل كنند. مثلا ايرباس كه اروپايي است اگر بخواهند به ما تحويل بدهند به خاطر اينكه بيش از 10 درصد قطعاتش، آمريكايي است بايد موافقت آمريكاييها نيز جلب شود و موارد مشابه نيز به همين روال است .

موسويان گفت : تا امروز در مذاكرات كارشناسي، پيشرفت محسوس مورد نظر ايران حاصل نشده است. آنها مي دانند كه ايران گلايه مند است و ما به صراحت به آنها گفته ايم كه در توافقنامه پاريس شرط ما اين است كه چنانچه در مذاكرات پيشرفت عيني و ملموس مشاهده شود مذاكرات ادامه مي يابد و اگر پيشرفتي نباشد، ما تعهدي به ادامه مذاكره نداريم .

وي افزود : در اواخر اسفند، كميته راهبري در يك جلسه، اين سه ماه را ارزيابي مي كند اگر پيشرفت ملموسي در گزارش كميته راهبري بود ما براي يك دوره سه ماهه ديگر ادامه مي دهيم ولي اگر نباشد، ما تعهدي براي ادامه مذاكره نداريم و آنها از اين نگران شدند.

رييس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي و سخنگوي هيات مذاكره كننده ايراني تصريح كرد : احتمالا جمع بندي كميته راهبري در سطح مسوولين كشور در روزهاي 27 و 28 اسفند بررسي و در خصوص آن تصميم گيري خواهد شد. من در باره اينكه چه تصميمي گرفته خواهد شد، چيزي نمي دانم ، ولي يك چير روشن است و آن اين است كه اروپا بفهمد كه در مورد تعليق غني سازي توافق كرده ايم نه توقف و در توافق پاريس به صراحت تعليق تعريف، مكتوب و ذكر شده است نه توقف و ما ساعتها روي اين كلمات جنگيديم حتي در بيانيه تهران هم توقف را مطرح كردند كه ما به سه وزير اروپايي پيغام داديم كه اگر توقع توقف داريد، ما نخواهيم پذيرفت .

رييس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اينكه تعليق براي اعتماد سازي و يك دوره موقت است، گفت : در 23 ساعت بحث و گفت وگو با اروپاييها در پاريس، شايد 7 الي 8 ساعت بحث ما سر بحث تعليق بود و ما در اين زمينه جنگ و دعوا مفصلي با ديپلماتهاي اروپايي داشتيم. ابتدا اروپاييها در صدد بودند تا جمله بنديهايي آورند كه معناي توقف را بدهد كه ما تعليق و داوطلبانه بودن را تثبيت و اعتماد سازي را نيز اضافه كرديم كه اين تعهد هيچ الزام قانوني و حقوقي براي ايران نخواهد بود و صرفا براي دوره مذاكره است و باز اضافه كرديم كه مذاكره مشروط به پيشرفت است.

موسويان تصريح كرد : در حال حاضر كاملا مشخص است كه اگر اروپاييها نتوانند تضمينهايي در مورد همكاريهاي جدي به ما تحويل دهند و به تعهدات خود عمل نكنند و فرمول براي تضمينهاي عيني ارائه نكنند، كم آورده اند . تضمينهاي عيني براي اين است كه ايران چرخه سوخت را داشته باشد و مكانيسم را كه چرخه سوخت و غني سازي در حين فعاليت در آينده به سمت ساخت سلاح نخواهد رفت اگر نتوانند فرمولي بدهند و تضمينهايي را در مورد همكاريهاي ارائه كنند، توافق نامه پاريس در هر دو نقطه توسط اروپا، نقض شده است.



وي افزود: اروپا چون نتوانسته آمريكا را راضي كند، مقداري كم آورده بنابراين با ادعاهاي بي اساس در صدد جوسازي تبليغاتي هستند كه ما ابدا توجه نمي كنيم و اروپاييها بايد بدانند كه جوسازي روي ما تاثير نمي گذارد و ما 27 اسنفند كميته راهبري را در خصوص پيشرفت گفتگوها و مذاكرات بر گزار خواهيم كرد و بهتر است كه در خصوص دامنه تعليق بهانه تراشي نكنند كه ما گوش نمي دهيم و البرداعي را تحريك نكنند كه اين حرفها خريداري ندارد و اين مساله فقط بي اعتمادي را رشد مي دهد. در واقع اظهارات البرادعي بي اعتمادي را نسبت به آژانس ، دبير كل و شوراي حكام بوجود مي آورد.



وي افزود : در چارچوب پروتكل الحاقي، پادمان و مقررات آژانس همكاري مي كنيم و هر چه شفاف سازي لازم باشد را انجام خواهيم داد و هيچ محدوديتي نداريم و براي تضمينهاي عيني ايران كاملا با آغوش باز برخورد مي كند چون به هيچ وجه دنبال سلاح هسته اي نيست ولي اگر بخواهند به قبل ازتوافق پاريس و بيانيه تهران برگردند و بحث توقف را مطرح كنند ما هم بر خواهيم گشت زيرا اگر قرار برگشت باشد هر دو برگرديم و آنها بايد

تصور كنند كه چه شرايطي بوجود مي آيد كه از اين زياده طلبيهاي بي اساس صرفنظر كنند .

موسويان در خصوص حضور آمريكا در مذاكرات ايران و اروپا گفت : در مذاكرات بوش و سران اروپا چرخش در موضع آمريكا مشهود است. در واقع، آمريكا در حال تجديد نظر است و احتمالا در سياست جديد خود به درخواست اروپا نرمش نشان خواهد داد و از پروسه كاراروپا با ايران حمايت مي كنند. چه بسا تا امروز كارشكني مي كرد من فكر مي كنم آمريكا مايل نيست كه گناه شكست اروپا به گردنش بيفتد.

رييس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي و سخنگوي هيات مذاكره كننده ايراني مهمترين پيشرفت پس از توافق پاريس از سوي اروپا را خارج شدن موقت پرونده هسته اي ايران از دستور كار شوراي حكام دانست و گفت : در حال حاضر روند عادي شدن پرونده ايران در شوراي حكام آغاز شده و اين جز مهمترين بخشهاي توافق پاريس است . قرار گذاشتيم كه گروهها، كار را آغاز و تعريف كنند، همكاريهاي جدي را به موقع كارگروهها شروع كردند البته ضعفهاي وجود دارد در زمينه چرخه سوخت نيز نماينده ايران در جلسات شركت مي كند كه اين نشانه پيشرفتهايي در اين زمينه است .

وي درخصوص حضور آمريكا در مذاكرات گفت : سخنان دكتر روحاني و من در اين خصوص يا سوء تعبير مي شود يا درست فهيمده نمي شود يا عمدا طور ديگر جلوه مي دهند. دكتر روحاني گفت و من گفتم اروپا براي اين پروسه هسته اي احتياج به حمايت بين المللي دارد در واقع روسيه ، چين، ژاپن ، آمريكا ، كانادا و اعضاي شوراي حكام حمايت كنند كه پرونده بسته شود و اروپا از ابتداي پروسه تلاش گسترده اي را در كنار كار موازي با ما داشته تا حمايت جامعه بين الملل از جمله آمريكا را جلب كند ما گفتيم از همراهي ساير كشورها استقبال مي كنيم و اين به اين معنا نيست كه ما آنها را به شركت در مذاكرات دعوت كرده ايم .

رييس كميته سياست خارجي شوراي عالي امنيت ملي و سخنگوي هيات مذاكره كننده ايراني در خصوص امتحان روسها در قبال پرونده هسته اي ايران گفت : انصافا نبايد روسها را با اروپا مقايسه كنيم اروپا براي ساخت و تكميل نيروگاه بوشهر 8 ميليارد گرفتند وپس از 20 سال معطلي حاضر نشدند كه كار را تمام كنند اما روسها پذيرفتند و قرارداد را امضا كردند. با توجه به فشاري كه از سوي اروپا و آمريكا قبل از پروسه هسته اي، تحمل مي كردند در واقع توافق با اروپا، فشار بر روسها را كم كرد. امضاي قرارداد سوخت قبل از نهايي شدن مذاكرات كه واكنشهاي را در داخل آمريكا به دنبال داشت نشان داد كه روسها در زمينه هسته اي از بقيه كشورها بهتر عمل كردند البته ما نسبت به برخي تاخيرها گله منديم .

وي با اشاره به اينكه مذاكرات چند روز آينده مذاكرات تعيين كننده اي است گفت : موفقيت مذاكرات هسته اي ايران و اروپا منوط به اجراي بدون قيد و شرط توافقنامه پاريس است، طرح هر گونه مساله اي در مورد توقف، نقض توافقنامه پاريس است .



موسويان گفت : ما پيشنهادت خود را براي تضمين هاي عيني در سفر به سران آلمان وفرانسه ارائه كرديم كه نشان از حسن نيت ايران بود و قرار شد سران سه كشور فرانسه ، آلمان و انگليس يپشنهادات ما را بررسي و نتيجه را به ما اعلام كنند.