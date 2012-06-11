ساخت سالن ورزشی قائم ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سالن در زمینی به مساحت 575 متر مربع و با اعتبار دو میلیارد و 100 میلیون ریال ساخته خواهد شد.



امیری مدیر کل آموزش و پرورش مازندران، نبیان مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان کلنگ سالن ورزشی مجتمع آموزشی و پرورشی قائم منطقه ساحلی طوقدار ساری را صبح دوشنبه به زمین زدند.

این مجتمع با پوشش دانش آموزان 10 روستای ساحلی، ساحل نشینان، ساکنین پلاژها و 300 دانش آموز را تحت فعالیت خود دارد.

سالن ورزشی حضرت قائم در زمینی به مساحت 575 متر مربع و با اعتبار 210 میلیون تومان احداث و در آغاز ماه مهر به بهره برداری می رسد.