پارك‌ اديان‌، ابتكار تازه‌ دولت‌ تركيه‌ براي پيوستن به اتحاديه اروپا // افتتاح‌ بوستان‌ اديان‌ اهمال كاري است نه مسامحه

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از ماهنامه اخبار اديان ، در اين‌ بوستان‌ كه‌ به‌ همت‌ استانداري‌ آنتاليا و شهرداري‌ بلك‌ و با حمايت‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و گردشگري‌ تركيه‌ برپا شده‌، كليسا و كنيسه‌ در مجاورت‌ يكديگر احداث‌ شده‌ است‌.



"رجب‌ طيب‌ اردوغان‌" نخست‌وزير تركيه‌ در مراسم‌ افتتاح‌ اين‌ بوستان‌ گفت ‌: افراط ‌گرايي‌ به‌ هر شكلي‌ خصوصا افراط‌ گرايي‌ ديني‌، محكوم‌ است".



وي‌ با عنوان‌ اين‌كه‌ افراط ‌گرايي‌ حق‌ حيات‌ يا ابراز عقيده‌ به‌ هيچ‌ شخصي‌ را نمي‌دهد، افزود: "تركيه‌ با فرهنگ‌ غني‌ خود كه‌ نشات‌گرفته‌ از تاريخ‌ اين‌ كشور است‌، تمامي‌ افكار، عقايد و اديان‌ خصوصا اديان‌ آسماني‌ را محترم‌ مي‌شمارد".



وي‌ با اشاره‌ به‌ اين‌كه‌ افتتاح‌ اين‌ مركز جوابي‌ براي‌ مخالفين‌ دولت‌ تركيه‌ است‌ كه‌ اين‌ كشور را متهم‌ به‌ ناديده‌ گرفتن‌ حقوق‌ اقليت‌هاي‌ مذهبي‌ مي‌كنند، گفت‌: "دولت‌ تركيه‌ متوجه‌ برخي‌ نواقص‌ خود در اين‌ زمينه‌هاست‌. ولي‌ در تلاش‌ رفع‌ اين‌ نقيصه‌ها است‌".



اردوغان‌ بوستان‌ اديان‌ را به‌ عنوان‌ "الگوي‌ گسترش‌ سعه‌ صدر براي‌ جهانيان‌" خواند و آن‌ را "بوستان‌ انسانيت‌" ناميد.



در مراسم‌ افتتاح‌ بوستان‌ اديان‌، وزراي‌ كشور، راه‌ و ترابري‌، آباداني‌ و مسكن‌، فرهنگ‌، رئيس‌ سازمان‌ امور ديانت‌، رهبران‌ اديان‌ يهودي‌ و مسيحيت‌ تركيه‌ نيز حضور داشتند.



ناظران‌ آگاه‌ افتتاح‌ اين‌ مركز در آستانه‌ تعيين‌ تاريخ‌ شروغ‌ مذاكرات‌ عضويت‌ تركيه‌ در اتحاديه‌ اروپا را "چراغ‌ سبز تركيه‌ به‌ اتحاديه" ارزيابي‌ مي‌كنند.



دولت‌ تركيه‌ در ماه‌هاي‌ اخير به‌ دليل‌ نپذيرفتن‌ عنوان‌ "جها‌شمولي" براي‌ پاتريكخانه‌ فنر استانبول‌، مورد انتقاد كشورهاي‌ عضو اتحاديه‌ اروپا و آمريكا قرار گرفته‌ است‌.



وزارت‌ فرهنگ‌ تركيه‌ تاسيس‌ پارك‌ ديگري‌ به‌ نام‌ "پارك‌ اديان‌ و فرهنگ‌ها" را در زميني‌ به‌ مساحت‌ 150 هزار مترمربع‌ و با 25 ميليون‌ دلار اعتبار در شهر "شانلي‌ عرفا" نيز در دست‌ بررسي‌ دارد.



افزايش‌ فعاليت‌ ميسيونرهاي‌ مسيحي‌ در تركيه‌، به‌ موازات‌ همگرايي‌ اين‌ كشور با اتحاديه‌ اروپا، به‌ عنوان‌ مهمترين‌ مشكل‌ فرهنگي‌ و عامل‌ تشديد تضاد هويتي‌ در اين‌ كشور ارزيابي‌ مي‌شود.



بر اساس‌ يافته‌هاي‌ يك‌ تحقيق‌، با تغيير برخي‌ از قوانين‌ تركيه‌ در راستاي‌ همگرايي‌ با اتحاديه‌ اروپا كه‌ در آن‌ اعطاي‌ آزادي‌هاي‌ بيشتر به‌ اقليت‌هاي‌ قومي‌ و مذهبي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌، زمينه‌هاي‌ حقوقي‌ و سياسي‌ براي‌ فعاليت‌ ميسيونرها فراهم‌ شده‌ و ميسيونرها در كنار فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و رسانه‌اي‌ خود اقدام‌ به‌ تاسيس‌ "كليساهاي‌ خانگي‌" در اقصي‌ نقاط‌ تركيه‌ مي‌كنند.



از سوي‌ ديگر، در واكنش‌ به‌ اقدام‌ دولت‌، "تمل‌ كارالا اوغلو" معاون‌ حزب‌ معاونت‌ گفت ‌: "افتتاح‌ بوستان‌ اديان‌ در شهرستان‌ بلك‌ از توابع‌ استان‌ آنتاليا نتيجه‌ اهمال‌كاري‌ دولت‌ اردوغان‌ است‌".



به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ آناتولي‌، وي‌ گفت‌: "افتتاح‌ بوستان‌ اديان‌ و افتتاح‌ كليسا و كنيسه‌ در شهرستان‌ بلك‌، به‌ رغم‌ نبود يك‌ مسيحي‌ يا يك‌ يهودي‌ در منطقه‌، مسامحه‌ نيست‌، بلكه‌ اهمال‌كاري‌ دولت‌ است‌".



كارمالا اوغلو، دولت‌ اردوغان‌ را به‌ تسليم‌ شدن‌ در مقابل‌ فشارهاي‌ اتحاديه‌ اروپا متهم‌ كرد و گفت‌: "دولت‌ براي‌ گرفتن‌ تاريخ‌ شروع‌ مذاكرات‌، هرآنچه‌ را اروپاييان‌ مي‌گويند، قبول‌ مي‌كند".



