به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن محمودی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همزمان با سالروز سفر تاریخی مقام معظم رهبری به شهرستان ورامین، چهارمین محفل قرآنی یادواره شهدا و تجلیل از ایثارگران روستای کلاته برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: زمان برگزاری این محفل دوشنبه 22 خردادماه جاری بعد از نماز مغرب و عشا خواهد بود.

این مسئول ادامه داد: سخنران این مراسم قرار بود حجت الاسلام و سیدمحسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران باشد که بر اساس دعوت از "داود احمدی نژاد" برادر رئیس جمهور مقرر شد وی به سخنرانی در این مراسم بپردازد.

وی بیان کرد: قاری قرآن در این مراسم طبق برنامه قبلی حجت الاسلام موسوی درچه ای خواهد بود.

محمودی از مردم خواست با حضور پرشکوه خود در این مراسم با شهدا و آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید میثاق مجدد کنند.

گفتنی است این مراسم به همت شورای فرهنگی روستای کلاته با همکاری حوزه مقاومت بسیج ۱۵امام خمینی(ره) و مؤسسه جامعه القرآن و اهل بیت(ع) ورامین در مسجد امام حسین(ع) کلاته برگزار می شود.

با توجه به اینکه سفر مقام معظم رهبری به ورامین منشأ برکات فراوانی برای این شهرستان بوده، هرساله در آستانه این سفر با برگزاری مراسم مختلف یاد و خاطره شورانگیز حضور با برکت مقام عظمای ولایت گرامی داشته می شود.