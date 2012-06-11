به گزارش خبرنگار مهر، " پائولو اتوری" ظهر امروز در نشست خبری پیش از دیدار با تیم ملی فوتبال ایران که در محل سالن آکادمی فوتبال برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: می دانیم که فردا بازی سختی برابر ایران خواهیم داشت چرا که این تیم از بازیکنان خوبی سود می برد. این فوتبال است و ما تلاش می کنیم در بازی روز سه شنبه حداقل یک مساوی بگیریم.

سرمربی تیم ملی فوتبال قطر خاطرنشان کرد: تمامی تیم هایی که در این مرحله حضور دارند برای صعود به جام جهانی امید زیادی دارند. با این حال من واقع گرا هستم و می دانم که تیم های ایران و کره جنوبی شانس های اول صعود از این گروه هستند. اما فکر می کنم تیم ملی قطر می تواند شگفتی ساز شود و به به جام جهانی برود. ما در دیدار برابر کره جنوبی هم خوب بازی کردیم اما در نهایت نتیجه را واگذار کردیم. احساس من این است که تیم ملی قطر ظرفیت و پتانسیل صعود به جام جهانی را دارد.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید تفاوت این بازی با دیدار قبلی شما با ایران چه خواهد بود گفت: مطمئنا این بازی با دیداری که قبلا بربر ایران انجام دادیم متفاوت خواهد بود. هر بازی شرایط خاص خودش را دارد و ما این بار از نظر روحی و جسمی در شرایط مظلوبی قرار داریم و تیم خود را کاملا آماده کرده ایم. دیدار با ایران در هر شرایطی سخت است و تصور می کنم فردا هم بازی سختی را پیش رو داشته باشیم.

اتوری در ادامه نشست خبری پیش از دیدار با تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به شکست سنگین این تیم در دیدار برابر کره جنوبی گفت: باید مسائل را از یکدیگر تفکیک کنیم. ما آن بازی را باختیم و دلایلش را با بازیکنان در میان گذاشتیم. حرف زدن روی کاغذ در مورد فوتبال ساده است اما آنچه باید ثابت شود کاری است که باید در عمل انجام شود. ایران بازیکنان بزرگی دارد و این بازی برای یک بازی متفاوت است. تیم ما در طول این مسابقات ترمیم می شود در حالی که ایران تیم بزرگ و آماده ای دارد.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و قطر در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ساعت 20 فردا سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.