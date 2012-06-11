امپراطوری 1 میلیارد دلاری خاندان سلطنتی عربستان در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیپندنت در گزارش خود می نویسد : مدارک موجود در دادگاه عالی نیویورک نشان می دهد که "عبدالعزیز بن فهد" کوچکترین فرزند ملک فهد، برای خود یک امپراطوری مخفیانه در آمریکا به راه انداخته که ارزش دارائی های آن به بیش از یک میلیارد دلار می رسد.

بر اساس این گزارش شرکت عظیم نفتی بریتیش پترولیوم و شرکت معروف تولید تجهیزات نظامی BAE جزو مایملک این شاهزاده سعودی به حساب می آیند.

به نوشته این روزنامه، امپراطوری مخفیانه خاندان سلطنتی عربستان در آمریکا که بوسیله تعدادی از اعضای این خاندان اداره می شود و رسیدگی به آن در دادگاه نیویورک درحال تبدیل شدن به موضوعی گزنده است و ممکن است منجر به افشای دیگر دارائی های عربستان در آمریکا شود.

بر اساس اسناد دادگاه عالی نیویورک، شرکت بریتیش پترولیوم و BAE فقط دو مورد کوچک از دارائی های این امپراطوری محسوب می شوند. امپراطوریی که گرداننده اصلی آن "عبدالعزیز بن فهد" فرزند خوشگذران ملک فهد است.

تصویری از عبدالعزیز بن فهد در کنار اتومبیل های گران قیمت مخصوص مسابقات اتومبیل رانی

وکیلان مدافع این شرکت ها از قاضی دادگاه خواسته بودند تا مالک اصلی شرکت ها را افشا نکند اما اسناد موجود در دادگاه نشان می دهد که در 15 سال گذشته شاهزاده عبدالعزیز و بستگان وی از جمله شیخ خالد الاساف شروع به خرید مایملک در آمریکا کرده اند که به مرور زمان تبدیل به یک امپراطوری شده و وسعت آن اکنون از دفاتر شرکت BAE در رستون ویرجینیا و نزدیکی واشنگتن پایتخت آمریکا تا دفتر رئیسان شبکه تلویزیونی "استارز" در کالیفرنیا امتداد دارد.



"دیوید هیل" یکی از مدیران آژانس های املاک در تگزاس که کمک زیادی به خاندان پادشاهی عربستان برای ایجاد این امپراطوری در آمریکا کرده در شهادت نامه ای که به دادگاه نیویورک داده اعلام می کند : خاندان سلطنتی عربستان مالک املاکی متشکل از شرکت های آمریکایی و خارجی هستند. از سال 1996 عبدالعزیز از طریق خرید و فروش املاک در آمریکا به سود خالصی برابر با 379 میلیون دلار دست پیدا کرده و هم اکنون نیز مالک 15 مجتمع در 9 ایالت آمریکاست که برای خرید آنها مبلغ 978 میلیون دلار پرداخت کرده است.

علاوه بر این موارد، عبدالعزیز بن فهد دو ساختمان از مجموع چهار ساختمانی که شعبه اصلی غول نفتی بریتیش پترولیوم محسوب می شود و در هوستون تگزاس قرار دارد را نیز خریداری کرده اند.

"دیوید هیل" یکی از مدیران آژانس های املاک در تگزاس که کمک زیادی به خاندان پادشاهی عربستان برای ایجاد این امپراطوری در آمریکا کرده در شهادت نامه ای که به دادگاه نیویورک داده اعلام می کند : خاندان سلطنتی عربستان مالک املاکی متشکل از شرکت های آمریکایی و خارجی هستند. از سال 1996 عبدالعزیز از طریق خرید و فروش املاک در آمریکا به سود خالصی برابر با 379 میلیون دلار دست پیدا کرده و هم اکنون نیز مالک 15 مجتمع در 9 ایالت آمریکاست که برای خرید آنها مبلغ 978 میلیون دلار پرداخت کرده است.

به گفته شاهدان، عبدالعزیز مدیران مایملک خود را در اماکنی چون لس آنجلس، باهاما، منطقه "کنکون" در مکزیکو و قصر پادشاهی الیمامه در ریاض ملاقات می کند.

عبدالعزیز کوچکترین پسر ملک فهد است که به خوشگذرانی معروف است. وی پست دولتی چندانی ندارد اما دارائی های او میلیاردها دلار اعلام شده است و نام او زمانی در آمریکا بر سرزبانها افتاد که در اوایل سال جاری میلادی یکی از نزدیکان وی به جرم تجاوز یه یک زن در دادگاه نیویورک حاضر شد.

این حادثه در هتل "پلازا" یعنی مکانی که عبدالعزیز 50 اتاق آن را برای خود و نزدیکانش کرایه کرده بود اتفاق افتاد و پس از آن موضوع دارائی های این عضو خاندان سلطنتی عربستان به میان آمد و اتهاماتی چون سند سازی و پرداخت غیر قانونی پول برای عقد برخی قراردادها متوجه وی گشت و هم اکنون دادگاه عالی نیویورک در حال رسیدگی به اتهامات فرزند ملک فهد است.

دادگاه نیویورک علاوه بر احضار هیل، فرد دیگری به نام "هاوراد هالنگرن" را نیز برای ادای توضیحات درباره دارائی های عبدالعزیز به دادگاه فراخوانده است.

یکی از موراد اصلی اتهامی عبدالعزیز آن است که عاملان او در هنگام مذاکره بریتیش پترولیوم برای گسترش فعالیت خود در تگزاس برای یک دوره پنج ساله که ارزش آن 49 میلیون دلار بوده مبالغی را به طور غیرقانونی به طرف مقابل پرداخت کرده اند.

به نوشته ایندیپندنت، هر چند برخی از دارائی های عبدالعزیز در آمریکا فاش شده اما همچنان وکیلان وی تلاش می کنند تا از افشای دیگر دارایی های وی در این کشور جلوگیری کنند و در این میان با واژه آخرین مالکان و بهره مندان شرکت از عبدالعزیز یاد می کنند.

تصویری دیگر از عبدالعزیز بن فهد

بر همین اساس هیچ از وکیلان عبدالعزیز و حتی وکیلان مدافع دوشاهد فراخوانده شده به دادگاه به تماس تلفنی ایندیپندنت جواب نداده اند.

همانگونه که اشاره شد خوشگذرانی های خاندان سلطنتی عربستان در کشورهای غربی در حالی در جریان است که گزارش های متعددی درباره وضعیت بد اقتصادی مردم عربستان در رسانه ها منتشر می شود. برای مثال پایگاه الحرمین در مطلبی با اشاره به افزایش خودکشی جوانان عربستانی آورده است: روند خودکشی جوانان عربستانی، تبدیل به آمار نگران کننده ای شده و نوعی سرخوردگی در میان جوانان عربستانی به وجود آمده است.

جوانان عربستانی به ویژه قشر تحصیلکرده آینده تاریکی را برای خود تصور می کنند، این در حالی است که کشورشان ثروت زیادی دارد.

یک جوان سعودی که 23 سال دارد در نامه ای به شیخ سلمان العوده اعلام کرده است به زودی در برابر دادگاه حفر الباطن در شرق عربستان خودکشی می کند و دلیل این اقدام خود را بیکاری و محروم ماندن وی از ثروتهای کشورش عنوان کرده است. این اولین خودکشی نیست و روزنامه های سعودی از 34 مورد خودکشی میان جوانان عربستانی به علت به دست نیاوردن شغل خبر داده اند.

بر اساس آمار نیمه رسمی تعداد بیکاران عربستانی یک میلیون و هفتصد هزار نفر است که بسیاری از آنها دارای مدرک دکتری و فوق لیسانس هستند این در حالی است که وزارت کار عربستان تعداد بیکاران را یک میلیون نفر اعلام کرده است.

بر اساس آمارهای مراکز دانشگاهی نیز 84 درصد از کسانی که دست به خودکشی می زنند، زیر 35 سال و 58 درصد از آنها را مردان و 42 درصد را زنان تشکیل می دهند.