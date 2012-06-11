به گزارش خبرنگار مهر، جشن نایب قهرمانی باشگاه تراکتورسازی یکشنبه شب با حضور تعداد زیادی ازهواداران تراکتورسازی، مسئولان باشگاه و سرمربی جدید این تیم در محل سالن چند منظوره باشگاه تراکتورسازی برگزار شد.

دراین برنامه از تمبر اختصاصی باشگاه تراکتورسازی رونمایی شد و اولین تمبر رسمی باشگاه توسط استانداراستاندار آذربایجان شرقی ابطال شد و همچنین از آهنگ رسمی باشگاه تراکتورسازی نیزرونمایی شد.

در این مراسم همچنین اولیویرا، سرمربی جدید تیم تراکتورسازی نیز به طور رسمی به هواداران معرفی شد و دقایقی کوتاه با هواداران صحبت کرد .اهدای جام نایب قهرمانی رقابتهای لیگ برتر توسط استاندارآذربایجان شرقی به جعفری مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی نیز یکی دیگر از بخشهای مهم جشن نایب قهرمانی باشگاه تراکتورسازی بود.