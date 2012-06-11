تیم فوتسال "الف" دانشجویان ایران قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی دانشجویان آسیا از ساعت 17 امروز دوشنبه بین دو تیم "الف" و "ب" ایران در سالن دانشگاه آزاد اسلامی تهران برگزار شد. در این بازی تیم "الف" دانشجویان ایران برتری 8 بر 6 را از آن خود کرد و جام قهرمانی را به دست آورد.

برای تیم فوتسال "الف" دانشجویان ایران در دیدار نهایی نخستین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی دانشجویان آسیا مسلم رستمیان (3 گل)، فرهاد توکلی (2 گل)، حامد حسین‌زاده (گل به خودی)، مصطفی حیدری و امین مهماندوستان (گل به خودی) گل زدند و گل‌های تیم "ب" ایران نیز توسط حسین طیبی (3 گل)، محمد طاهری (2 گل) و امین مهماندوستان به ثمر رسید.

بدین ترتیب تیم فوتسال "الف" دانشجویان ایران عنوان قهرمانی نخستین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی دانشجویان آسیا را به دست آورد و تیم‌های تایلند و عمان به ترتیب دوم و سوم شدند. تیم تایلند در دیدار پیش از فینال موفق شده بود با نتیجه 12 بر 8 تیم عمان را از پیش رو بردارد.

از آنجائیکه فقط یک تیم از ایران می‌توانست در رده بندی تیم‌های برتر قرار گیرد، تیم "ب" دانشجویان کشورمان به علت شکست مقابل تیم "الف" فرصت دستیابی به عنوان در نخستین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا را از دست داد.

دانشجویان فوتسالیست ایرانی با دو تیم "الف" و "ب" در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا حضور پیدا کردند که در تیم "الف" محسن شنوفی، سیدمحسن علاقه‌بندی طوسی، مصطفی حیدری، محمد دهقان و علیرضا صمیمی (دروازه‌بان)، محسن پورابراهیم، مجتبی عاشورزاده، بهزاد عظیمی، فرهاد توکلی، مسلم رستمی‌ها، وحید شفیعی و مرتضی منصور سمایی حضور داشتند و ترکیب تیم "ب" ایران را نیز بابک نصیری، روح الله بیانی، امین مهماندوستان، محسن ودود، حامد حسین‌زاده، محمد زارعی، مصطفی ظریفیان، بهنام عطایی، سپهر محمدی (دروازه بان)، رضا موثق، محمد طاهری و حسین طیبی تشکیل داده بودند.

هدایت تیم "الف" ایران برعهده سیدمهدی ابطحی بود و عبدالرضا روزافزون و علیرضا خادم‌لو به عنوان مربی و علی حبیب الهی به عنوان سرپرست این تیم را در رقابت‌های آسیایی همراهی می‌کردند. در تیم "ب" دانشجویان فوتسالیست نیز ناصر صالح به عنوان سرمربی حضور داشت و رضا شکرزاده و شهاب الدین سفال منش به عنوان مربی و دکتر احمد خداداد به عنوان سرپرست در کنار این تیم حاضر بود.