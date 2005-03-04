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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۳۷

رئيس سازمان ثبت احوال كشور در گفتگو با "مهر " خبرداد :

ثبت ازدواج موقت براي صدور شناسنامه اطفال حاصل از اين ازدواج ها الزامي است

رئيس سازمان ثبت احوال كشور با اعلام اينكه براي صدور شناسنامه اطفال ايراني حاصل از ازدواج هاي دايم و موقت ، ثبت ازدواج و يا حضور مشترك والدين الزامي است ، گفت : نوع ازدواج والدين اعم از ازدواج دائم يا موقت تاثيري در اين امر نداشته و در صورتي كه ازدواج ثبت شده باشد با حضور پدر، جد پدري ، مادرو يا نماينده قانوني آنها و تسليم مدارك ولادت طفل، شناسنامه صادر خواهد شد .

دكتر محمد رضا آيت اللهي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : ثبت احوال براي فرزندان كسانيكه ازدواج آنها به صورت قانوني ثبت شده است نيز در صورت مراجعه زن و شوهر به ادارات ثبت احوال شناسنامه صادر مي كند.

وي در خصوص درج نام پدر و مادر در شناسنامه فرزندان ازدواج موقت ، اظهار داشت : در اين خصوص مقرراتي وجود دارد كه مطابق آن عمل مي كنيم .

آيت اللهي با تاكيد بر اينكه قوانين كشور ما به گونه اي است كه امكان ثبت ولادت همه اشخاصي كه در ايران متولد مي شوند وجود دارد، افزود :  براي اتباع خارجي كه در ايران متولد مي شوند گواهي ولادت اتباع خارجي صادر شده  و طبق قانون نبايد هيچ فرد بدون شناسنامه در كشور باشد .

کد مطلب 162377

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