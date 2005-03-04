ثبت ازدواج موقت براي صدور شناسنامه اطفال حاصل از اين ازدواج ها الزامي است

دكتر محمد رضا آيت اللهي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : ثبت احوال براي فرزندان كسانيكه ازدواج آنها به صورت قانوني ثبت شده است نيز در صورت مراجعه زن و شوهر به ادارات ثبت احوال شناسنامه صادر مي كند.

وي در خصوص درج نام پدر و مادر در شناسنامه فرزندان ازدواج موقت ، اظهار داشت : در اين خصوص مقرراتي وجود دارد كه مطابق آن عمل مي كنيم .

آيت اللهي با تاكيد بر اينكه قوانين كشور ما به گونه اي است كه امكان ثبت ولادت همه اشخاصي كه در ايران متولد مي شوند وجود دارد، افزود : براي اتباع خارجي كه در ايران متولد مي شوند گواهي ولادت اتباع خارجي صادر شده و طبق قانون نبايد هيچ فرد بدون شناسنامه در كشور باشد .