به گزارش خبرنگار مهر، حسین شهاب که امروز دوشنبه به همراه سرمربی تیم ملی فوتبال قطر در نشست خبری پیش از دیدار با ایران شرکت کرده بود ضمن بیان این مطلب افزود: ما دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان را به خوبی آنالیز کرده ایم و می دانیم که تیم ایران دارای بازیکنان خوب و با تجربه ای است.

وی افزود: با این حال ما برای کسب امتیاز به ایران آمده ایم و با تمام توان به مصاف حریف خود خواهیم رفت. ایران در بازی با ازبکستان نشان داد که تا ثانیه های پایانی برای رسیدن به پیروزی می جنگد و این کار ما را سخت خواهد کرد . با این حال ما برای گرفتن امتیاز به تهران آمده ایم.

حسین شهاب خاطرنشان کرد: می خواهیم بهترین نمایش را برابر ایران داشته باشیم و در این راه از انگیزه زیادی هم برخورداریم. می دانیم که کارمان سخت است اما به توانایی های خودمان اعتقاد داریم و برای رسیدن به امتیاز برابر ایران سخت تلاش خواهیم کرد.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و قطر در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ساعت 20 فردا سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.