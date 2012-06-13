بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: فراکسیون رهروان با تشکیل کارگروه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نخستین گام را برای حرکت فراکسیونی برداشته است.

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز تصمیمی برای ریاست فراکسیون رهروان گرفته نشده است ادامه داد: فراکسیون رهروان بزرگترین فراکسیون اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی و در کشور است و که هر کدام از نمایندگان می توانند در آن عضو شوند.

وی با تاکید بر اینکه فراکسیون رهروان فراکسیونی مستقل است گفت: فراکسیون رهروان از فراکسیون اصولگرایان منشعب نشده و کاملا مستقل است.

نعمتی در پایان با تاکید بر اینکه مجلس نهم مجلس فراکسیون ها است تصریح کرد: فراکسیون اصولگرایان چتر فراگیری ندارد و شامل همه سلایق اصولگرایی نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در جریان انتخاب ریاست مجلس نهم هواداران علی لاریجانی برای ریاست مجلس فراکسیون رهروان ولایت را تشکیل داده و رایزنی های گسترده ای را با منتخبین جدید مجلس نهم برای رای به ریاست لاریجانی آغاز کردند.این فراکسیون پس از مدتی اعلام کرد فقط کار کرد انتخاباتی نداشته و در مجلس نهم فعالیتی گسترده خواهد داشت.

فراکسیون اصولگرایان نیز در قالب طرفداران ریاست حدادعادل بر مجلس با حضور حدود130 منتخب مجلس تشکیل جلسه داد و از همه منتخبان اصولگرای مجلس هشتم با گرایشات سیاسی مختلف دعوت کرد در این جلسه شرکت کنند اما هیئت موسس فراکسیون رهروان اعلام کردند در این جلسه شرکت نخواهند کرد.