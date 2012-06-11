حجت الاسلام سید جواد محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری طرح اندیشه مطهر در تمامی مدارس علمیه استان، اظهار داشت: با توفیقات الهی و عنایت خاصه امام زمان(عج)، طرح اندیشه مطهر با موضوع مطالعه آثار استاد شهید مطهری در مدارس علمیه استان اجرا شد.

وی با بیان اهداف برگزاری این طرح در سطح مدارس علمیه استان، ابراز داشت: در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبنا قراردادن تفکرات استاد شهید مطهری، بر آن شدیم تا در جهت تحقق منویات معظم له این طرح را با مطالعه کتاب انسان در قرآن انجام دهیم.

رئیس اداره پژوهش حوزه علمیه استان گلستان، خاطرنشان کرد: بحمدلله این طرح با استقبال مناسبی از سوی طلاب حوزه علمیه استان مواجه شد.

حجت الاسلام محمدزاده با اشاره به نحوه برگزاری این طرح در مدارس علمیه،تصریح کرد: در این طرح برای تمام مدارس علمیه استان 10 جلد کتاب انسان در قرآن استاد شهید مطهری ارسال و در تاریخ 20 اردیبهشت آزمونی از این کتاب در سطح مدارس استان برگزار شد.

وی عنوان کرد: از میان طلاب شرکت کننده سه نفر به نام های علیرضا حسنی از مدرسه علمیه امیرالمؤمنین(ع) خانببین، محمد سارانی از مدرسه علمیه رضویه گرگان و حسین صیامی از مدرسه علمیه الغدیر آزادشهر به عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند.

وی در پایان بیان داشت: برای برگزیدگان این طرح هدایایی در نظر گرفته شده که در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 92-91 به این عزیزان اهدا خواهد شد.