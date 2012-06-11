حسن علیرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلاغ ها داستانی از وفاداری و محبت را به تصویر می‌کشد.

وی ادامه داد: در این فیلم پویانمایی که به نظرم داستانی تلخ دارد سعی شده بی‌مهری و خودخواهی برخی از انسان‌های امروزی را به مخاطبان یادآوری کند.

این کارگردان اصفهانی در مورد ساخت دیگر برنامه‌هایش تصریح کرد: به تازگی ساخت فیلم‌های پویانمایی پرواز و تیغه را به اتمام رسانده که این آثار آماده نمایش هستند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تهیه و کارگردانی فیلم‌های پویانمایی کلاغ‌ها، قطره‌های زمان و خلیج فارس را به طور همزمان به عهده دارم که خلیج فارس و قطره‌های زمان در مرحله طراحی و ساخت شخصیت‌ها و محیط هستند.

علیرضایی افزود: در این پروژه مجید صابری مدیر پروژه، اعظم لطفی مدیر تولید و برنامه‌ریز، علیرضا مرادی و مسعود بدری پور دستیاران تهیه ، کاوه کریمیان موسیقی، امیر حسین رمضانی و مرضیه شهابی دستیاران کارگردان و ایمان امین روابط عمومی فیلم کلاغ‌ها هستند.

