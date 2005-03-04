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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۹:۱۹

فينال مسابقات چهارجانبه بوكس كشور در قم برگزار مي شود

فينال مسابقات چهارجانبه بوكس كشور امروز و فردا با حضور چهار تيم در سالن ورزشگاه شهيد حيدريان قم برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" در قم هيأت بوكس استان قم اعلام كرد: فينال مسابقات چهارجانبه بوكس كشور جمعه 14 اسفند ماه، ساعت 4 بعد از ظهر در سالن دو هزار نفري شهيد حيدريان قم با حضور تيم‌هاي قم، همدان، چهارمحال بختياري و سمنان برگزار مي‌شود. در اين مسابقات بازيكناني از كشور اكراين و قهرمانان تيم ملي بوكس ايران حضور دارند. طبق برنامه، فينال اين مسابقات روز شنبه 15اسفندماه برگزار خواهد شد. گفتني است اين مسابقات تحت عنوان جام خليج هميشه فارس برگزار مي‌گردد.

کد مطلب 162383

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