فينال مسابقات چهارجانبه بوكس كشور در قم برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" در قم هيأت بوكس استان قم اعلام كرد: فينال مسابقات چهارجانبه بوكس كشور جمعه 14 اسفند ماه، ساعت 4 بعد از ظهر در سالن دو هزار نفري شهيد حيدريان قم با حضور تيم‌هاي قم، همدان، چهارمحال بختياري و سمنان برگزار مي‌شود. در اين مسابقات بازيكناني از كشور اكراين و قهرمانان تيم ملي بوكس ايران حضور دارند. طبق برنامه، فينال اين مسابقات روز شنبه 15اسفندماه برگزار خواهد شد. گفتني است اين مسابقات تحت عنوان جام خليج هميشه فارس برگزار مي‌گردد.