تیم ملی شنا جانبازان و معلولان کشور به تورنمنت بین المللی آلمان اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شناگر جانباز و معلول خراسانی از اعزام تیم ملی شنا جانبازان و معلولین کشور به تورنمنت بین المللی در کشور آلمان به منظور کسب سهمیه رقابت های پارالمپیک پیش رو خبر داد.

مجید غفاریان اظهارکرد: در این مسابقات ورزشکاران 6 تا 12 تیرماه سال جاری در شهر برلین آلمان برای دریافت مجوز ورود به مسابقات پارالمپیک 2012 لندن با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به حضور حداکثری شناگران جانباز و معلول خراسانی در تیم ملی گفت: تیم شنای جانبازان و معلولین خراسان رضوی با کسب مقام نخست مسابقات لیگ برتر شنای جانبازان و معلولین در فصل گذشته به عنوان نماینده ایران در این تورنمنت حضور خواهد داشت.

تورنمنت بین المللی آلمان در سه رده سنی جوانان و سه رده سنی بزرگسالان در 18 رشته ورزشی شنا در قالب 14 رشته انفرادی و 4 رشته تیمی برگزار می شود.

اعزام 2 بازیکن جوان خراسانی به اردوی بسکتبال بدون مرز

دو بازیکن جوان خراسان رضوی به اردوی بسکتبال بدون مرز اعزام می شوند.

صالح فروتن و وحید دلیرزهان 2 بازیکن خراسان رضوی هستند که به اردوی بسکتبال بدون مرز که با حضور بازیکنان منتخب جوانان از آسیا و اقیانوسیه از 23 تا 26 خردادماه در ژاپن برگزار خواهد شد، اعزام می شوند.

4 بازیکن ایرانی عضو تیم ملی بسکتبال جوانان ایران توسط فدراسیون جهانی بسکتبال جهت شرکت در این اردو دعوت شده اند.

اعزام 2 بازیکن خراسانی به بازیهای بسکتبال غرب آسیا

دو بازیکن خراسان رضوی به بازیهای بسکتبال غرب آسیا که در کشور اردن برگزار می شود، اعزام شدند.

حامد آفاق و روزبه ارغوان دو بازیکن خراسان رضوی هستند که به همراه تیم ملی بسکتبال ایران عازم این مسابقات شدند.

دوازدهمین دوره رقابت های بسکتبال غرب آسیا با حضور 6 تیم از 22 تا 26 خردادماه در کشور اردن برگزار می شود.

در این بازی ها تیم ملی کشورمان با تیم های یمن، فلسطین، لبنان، سوریه و اردن به رقابت خواهد پرداخت.

برگزاری مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه بادی اهداف ثابت در مشهد

هیئت تیراندازی خراسان رضوی مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه بادی اهداف ثابت انتخابی تیم استان را در مشهد برگزار می کند.

این مسابقات به مناسبت بزرگداشت شهدای هفتم تیر، در دو روز 8 تیرماه ویژه بانوان و 9 تیرماه ویژه آقایان برگزار می شود و به نفرات برتر هر رشته حکم و جوایزی اهدا خواهد شد.

مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه بادی اهداف ثابت، در سالن تیر اندازی مجموعه شهید بهشتی مشهد برگزار می شود و نفرات برتر هر رشته در صورت کسب حدنصاب رکورد ورودی، به تمرینات تیم تیراندازی استان دعوت خواهند شد.

قابل ذکر است؛ مهلت ثبت نام این مسابقات تا یک روز قبل از آغاز رقابت ها است.

به کارنگرفتن داوران ممتاز در لیگ های کشوری موجب افت داوری کشتی می شود

دبیرکمیته داوران هیئت کشتی خراسان رضوی گفت: عدم به کارگیری داوران ممتاز کشتی در لیگ های کشوری موجب افت سطح داوری کشور می شود.

علی اکبر مستمند گفت: داوران بسیار موفق، تحصیل کرده با دانش و آشنا با علوم روز کشتی دنیا در سطح داوران ممتاز کشور حضور دارند ولی نمی دانم به چه دلیلی از این داوران در لیگ های کشوری استفاده نمی شود.

وی افزود: پیشرفت داوری کشتی کشور را داوران ممتاز پایه ریزی می کنند و بها دادن به این داوران موجب افزایش سطح داوران بین المللی می شود.

هدف تیم اعتماد ایرانیان مقام اول تا چهارم لیگ برتر هندبال کشور است

سرمربی تیم هندبال اعتماد ایرانیان خراسان رضوی هدف کادر اجرایی این تیم را کسب مقام اول تا چهارم لیگ برتر هندبال کشور عنوان کرد.

علیرضا جمعه پور افزود: با توجه به راه یابی تیم هندبال اعتماد ایرانیان به لیگ برتر هندبال کشور انگیزه بازیکنان و کادر اجرایی برای کسب رتبه های برتر لیگ هندبال کشور با حمایت موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان بسیار بالا است.

وی با اشاره به عدم حضور نماینده ای از هندبال مشهد در لیگ برتر و راهیابی آن در فصل گذشته، عنوان کرد: این موسسه با حمایت مالی تیم هندبال مشهد انگیزه را به این تیم تزریق کرد و بازیکنان و عوامل فنی با صعود خود به این اعتماد پاسخ مثبت دادند و نتیجه آن در حال حاضر حضور دومین نماینده استان در لیگ برتر هندبال پس از سال هاست.