به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید پورچی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده بسیج اصناف ورامین که در سالن اجتماعات تبیان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان های ورامین و پیشوا برگزار شد، افزود: برای تحقق شعار امسال عملکرد اصناف و ترویج کالاهای داخلی به همراه تبلیغات مؤثر اصناف در جهت ارائه محصولات ایرانی لازم به نظر می رسد.

وی اضافه کرد: برخی کالاهای نامرغوب خارجی که با قیمت های نازل وارد بازار ایران شده اند و در برخی موارد حتی توان رقابت با بدترین محصولات ایرانی را ندارند، اقتصاد کشور را دچار چالش کرده اند.

فرمانده سپاه ناحیه ورامین بیان داشت: کمیسیون های مرتبط با این موضوعات در بسیج اصناف ورامین تشکیل خواهد شد تا طبق فرموده های مقام معظم رهبری راهکارهای مناسب برای ارتقای اقتصادی کشور و شهرستان ورامین اندیشیده شود.

وی ادامه داد: بسیج اصناف ورامین در سطح شهرستان، استان و کشور جایگاه مطلوبی دارد و اتحادی که بین بسیج اصناف و مجمع امور صنفی وجود دارد، در کمتر جایی مشاهده شده چرا که اکثر اعضای مجمع امور صنفی بسیجی هستند.

باید در بسیج اصناف تحولی ایجاد شود که مورد قبول اجتماع باشد

سرهنگ پورچی با تأکید بر نقش ارزنده اصناف در فرهنگ سازی برای مردم، گفت: باید در بسیج اصناف تحولی ایجاد شود که مورد قبول اجتماع باشد و فرامین مقام معظم رهبری به واسطه آن تحولات که نیاز جامعه است انجام شده و ابعاد اجتماعی نقش اصناف نیز دیده شود.

وی افزود: مراجعه مردم به صنوف مختلف باید در ابعاد اجتماعی و اسلامی مورد رضایت جامعه باشد و مسائلی از قبیل امر به معروف و نهی از منکر نیز سرلوحه کار اصناف قرار گیرد.

اصناف از اسلامیت خودشان دفاع کنند

فرمانده سپاه ناحیه ورامین در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بسیج اصناف و تک تک صنوف و اتحادیه های صنفی در وهله اول باید در محدوده کاری خودشان مدیریت کرده و از اسلامیت خودشان دفاع کنند.

وی اضافه کرد: امروز دشمنان در صددند تمامیت اسلامی کشور را زیر سئوال برده و با هجمه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... به این هدف خود برسند، اما وظیفه اصناف این است که در امور اسلامی و دینی به آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری پایبند باشند.

سرهنگ پورچی تأکید کرد: موضوع فروش اجناس و رعایت نکات حساسیت زا مانند قیمت ها و ... به همراه گماشتن فروشندگانی که در برخورد با مردم، نوع پوشش و رعایت انصاف مورد وثوق هستند، باید ساماندهی شده و مورد تأکید مسئولان مجمع امور صنفی و بسیج اصناف قرار گیرند.

گفتنی است، در مراسم تودیع و معارفه فرمانده بسیج اصناف شهرستان ورامین از زحمات احمد تاجیک رستمی تقدیر شده و فتح الله فرجی که فرزند شهید محمدتقی فرجی نیز هست، به عنوان فرمانده بسیج اصناف ورامین معارفه شد.