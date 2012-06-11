به گزارش خبرنگار مهر، (ج. ا) در پاسخ به اظهارات اولیه اقای (د. س) اظهار داشت: تمام حرفهای آقای (د.س) داستانی ساختگی است. آشنایی من با وی به سال 85 بر می گردد آن زمان من با اقای (م. ر) آشنایی نداشته و به دیوان محاسبات کشور نمی رفتم چرا آبروی او را به خاطر من می برید.

وی افزود: آقای (د.س) با کمک آدمهای خارجی خود کیف مرا به سرقت برده است وکیل او چگونه مدعی فرار من است در حالی که با آقای (د.س) به صورت پیامکی در ارتباط بوده ام .

آقای خاص درباره ملک ولنجک نیز گفت: این زمین که 500 متر مساحت دارد را به طور قانونی و از طریق دفترخانه به نام زده و قرار بود در آن آپارتمانی 3 طبقه بسازم.

آقای (د.س) از من 2 بار خواست که با همسرش صحبت کنم و او را که قهر کرده بود به خانه بر گردانم من هم برای اینکه نمی خواستم زندگی آنها خراب شود این کار ار انجام دادم. اما او به راحتی با آبروی دیگران بازی می کند. وی استاد کلاهبرداری است و به او دیکته کرده اند که نام آقای (م . ر) را بیاور تا آزاد شوی. من با‌ آقای (م. ر) دوست بوده و هستم اما وی چه تخلفی مرتکب شده است چرا به خاطر من با آبروی وی بازی می شود.

وی ادامه داد: درست است که من آدم بی سوادی هستم اما آقایان امام زاده اند و به راحتی اتهامات خود را انکار می کنند. من به موقع به همه حرفهای آنها پاسخ می دهم . آقای (د.س) چرا مدعی است که 50 میلیون تومان به آقای دکتر (ت) داده است. اولا آن زمان آقای (ت) استاندار نبود و منظور از دکتر (ت) پزشک ارتوپد آنها است که می خواهد با آبروی استاندار بازی کند.

وی ادامه داد: آقای (د.س) می خواهد بحث را سیاسی کند و آقای (م.ر) را بزند. (د.س) در سیستم بانکی همه را خریده بود و همه برای او کار می کردند. به آقای (م. ر) ماجرا را گفتم و به خیلی جاها نیز گزارش دادم.