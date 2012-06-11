به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم ظهر دوشنبه در حاشیه سی و سومین نشست مدیران حقوقی سازمانها و دستگاهها در رابطه با نظر پلیس در مورد امور سینمایی، اظهار داشت: آنچه که مردم می بینند فیلمها و سریالهاست و پلیس به پشت صحنه سینما کاری ندارد و وظیفه ای در این مورد نداریم و به پلیس این مسائل که آیا کارگردان یا تهیه کننده ای اعتقاد و التزام دارد کاری ندارد اما یکی از مسائل این صنف جشنواره ها و مراسمهای رسمی است که تا حدودی ضوابط در آنها رعایت نمی شود. سخنانی که دیروز سردار کارگر اعلام کرد این است که برگزار کنندگان این جشنواره ها موظف به اجرای قانون و کنترل مراسم هستند.

وی ادامه داد: شاید در این یکی دو باری که پلیس تذکر نداده است و مسئولان وظیفه خود را انجام نداده اند باعث شده تا افراد ضوابط برگزاری جشنواره ها و مراسم را رعایت نکنند. پلیس نیز طرح جدیدی در حوزه سینما ندارد.

فرمانده ناجا در رابطه با رمالی و فالگیری و قربانیان این حوادث، گفت: قربانیان این مسئله با چرب زبانی به دام می افتند و پلیس نیز فیلمهای مستندی برای این موضوع تهیه کرده است و این افراد را تحت نظر دارد.

فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر صدور حکم بین المللی برای خاوری، گفت: اینترپل برای این فرد حکم قضایی صادر کرده و اعلام وضعیت قرمز نیز انجام شده است. این متهم تحت تعقیب بین المللی است و به شرطی که همه کشورهای دنیا همکاری کنند این فرد دستگیر می شود.

احمدی مقدم در خصوص حادثه پارک طالقانی نیز گفت: دستورالعملها برای پوشش تفرجگاهها از سوی پلیس ابلاغ شده است و در مورد حادثه رخ داده نیز باید گفت که غفلت صورت گرفته و این عمل مورد قبول پلیس نیست. در گذشته واحدهایی در این پارک مستقر بودند اما به علت نامعلوم جابجا شده اند و در زمان حادثه نیز خلاء حضور وجود داشته است.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی شناسایی اولیه متخلفان حاضر در این درگیریها انجام شده است و بزودی دستگیر و با آنها برخورد می شود البته باید کارهای بنیادین در حوزه پارکها انجام شود و در گام نخست توافقهای اولیه با شهرداری برای استقرار ماموران در پارکها انجام شده است و در مرحله بعد ماموران پلیس در سایر پارکها مستقر می شوند.

همچنین فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد سامانه حقوقی قوانین کشور اظهار داشت: تمامی قوانین کشور در این پایگاه به روز شده است و افراد می توانند با حضور در این سایت قوانین کشور را مشاهده کنند ضمن اینکه پایگاه حقوقی و قوانین نیروی انتظامی نیز راه اندازی شده است.