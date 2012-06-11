امکانات اقامتی البرز متناسب با جاذبه های گردشگری آن نیست

علیرضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری گردهمایی فعالان حوزه گردشگری در بخش اقامتی گفت: این گردهمایی به منظور ساماندهی معضلات و مشکلات هتل ها، هتل آپارتمان ها و مراکز اقامتی استان برگزار شده و تلاش داریم با تبادل نظر و بهره گیری از طرح های کارشناسان مربوطه در جهت افزایش کمی و کیفی مراکز اقامتی استان قدم برداریم.

وی افزود: در این گردهمایی تلاش داریم با تشکیل تشکل و جامعه ویژه هتل ها، هتل آپارتمان ها و پانسیون های استان، نظم، هدفمندی و وحدت رویه خاصی به وجود آورده تا بتوانیم ظرفیت های گردشگری استان را به شایستگی شکوفا کنیم.

زمانی اظهار داشت: در حال حاضر امکانات اقامتی استان متناسب با جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری البرز نیست و این امر باعث شده البرز تنها یک مسیر گذری برای مسافران و گردشگران باشد.

وی تصریح کرد: باید با ایجاد زیرساخت های لازم، زمینه حضور و اسکان گردشگران برای حداقل دو شب را فراهم آورده تا بر توسعه صنعت گردشگری استان دامن بزنیم.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی تاکید کرد: ایجاد زیرساخت های گردشگری یعنی ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، بنابراین سرمایه گذاری در این بخش بسیار ضروری است.

وی در خصوص اهداف و فعالیت جامعه و تشکل هتل داران گفت: علاوه بر بررسی و رفع مشکلات و معضلات مراکز اقامتی، رسیدگی به امور خدماتی و تلاش برای بالا رفتن سطح خدمات از جمله اهداف و وظایف این تشکل خواهد بود.

زمانی افزود: رفع مشکلات مربوط به تامین سوخت مصرفی، تسهیلات و وام ها و همچنین موافقت اصولی برای ساخت واحدهای پذیرایی جدید نیز بر عهده تشکل هتل داران خواهد بود.

وی گفت: از این به بعد اداره کل میراث فرهنگی تنها ناظر عالی بر عملکرد هتل ها خواهد بود و رسیدگی به امور مختلف هتل ها و مراکز اقامتی با جامعه هتل داران است.