منصور عتیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح یک کار جدیدی است و در اجرای آن 10 فعالیت تعریف که به صورت فراخوان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در راستای این طرح، سرفصل موضوعات و فعالیتها به دانش آموزان داده می شود و در فراخوانی که رد تاریخ های مختلف انجام می دهیم، دانش اموزان باید شرکت کنند و فعالیتهایشان را ارائه دهند.

عتیقی بیان داشت: از جمله این فعالیتها، داستانهای نیمه تمام، مسابقه اینترنتی و ... از جمله فعالیتهاست.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 130 هزار دانش آموز استان تحت طرح پوشش اوقات فراغت قرار گرفتند، افزود: ثبت برای شرکت در طرح اوقات فراغت شروع شده و این طرح بعد از 20 تیرماه آغاز می شود.

معاون آموزش و پرورش گلستان گفت: امسال 30 پایگاه اوقات فراغت در سطح استان برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.