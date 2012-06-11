به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ماشالله صادقی صبح دوشنبه در کارگاه آموزشی کارشناسان پیشگیری شهرستان‌های خراسان رضوی که در ستاد بهزیستی استان در حال برگزاری است بیان کرد: این وظیفه‌ کارشناسان پیشگیری در بهزیستی و سایر دستگاه‌های مرتبط است که مسؤولان اجرایی رده‌های مختلف و مدیران اجرایی استان و شهرستان‌ها را در این زمینه توجیه کنند.

وی با تأکید بر اینکه نتیجه‌ اقدامات و برنامه‌های پیشگیرانه، ملموس نیست و با آمار و ارقام زودهنگام، به بیان درنمی‌آید گفت: به همین جهت مسؤولان اجرایی در خصوص هزینه ‌کرد اعتبارات پیشگیری یا اختصاص بودجه به آن تردید و سؤال دارند.

صادقی با یادآوری اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های امسال شورای هماهنگی همسو با دیگر نهادهای مرتبط در بحث مواد مخدر، در چهار محور خلاصه می‌شود گفت: در قسمت مبارزه با عرضه، داشتن و عرضه بیش از 30 گرم روان‌گردان، مجازات اعدام در پی دارد و هیچ‌ بخششی هم در کار نیست.

وی افزود: در قسمت درمان و کاهش آسیب، علاوه بر مراکز بهزیستی در زمینه درمان و کاهش آسیب اعتیاد، شورای هماهنگی استان یک مرکز اجباری مواد مخدر در سنگ بست راه‌اندازی کرده که 100 نفر گنجایش دارد.

وی افزود‌: یک مرکز دیگر هم در جاده کلات در حال راه‌اندازی است که در هفته مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کشور افتتاح می‌شود و ظرفیت آن 400 نفر است.

وی با بیان محور سوم برنامه‌های ستاد متبوعش در زمینه پیشگیری گفت: مهم‌ ترین بخش کار، پیشگیری است و باید بیشترین نیروی انسانی و اعتبارات به آن اختصاص یابد اما به جهت اینکه بیشتر مسؤولان، پیشگیری را نمی‌شناسند از هزینه کردن اعتبار در آن تردید دارند.

صادقی خطاب به فرمانداران شهرستان‌ها گفت: فرمانداران به عنوان رؤسای شوراهای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، باید با بهزیستی همکاری بیشتری داشته باشند چون این سازمان یک نگاه تخصصی و علمی به موضوع پیشگیری دارد.

وی همچنین گفت: تلاش می‌شود در آینده‌ نزدیک یک کارگاه آموزشی برای فرمانداران و دهیاران در زمینه‌ فعالیت‌های پیشگیری از اعتیاد در سطح استان برگزار شود تا مدیران اجرایی شهرستان‌ها نسبت به امر پیشگیری، آگاهی بیشتری پیدا کنند.

شایان ذکر است کارگاه آموزشی کارشناسان پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی که از روز 20 خرداد آغاز شده تا فردا ادامه دارد.

در این کارگاه 30 نفر از کارشناسان پیشگیری بهزیستی شهرستان‌ها و تسهیلگران برنامه‌های اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌ها، آموزش‌های لازم برای اجرای بهتر این برنامه‌ها را می‌بینند و باچگونگی نظارت بر کار مراکز غیر دولتی پیشگیری آشنا می‌شوند.

