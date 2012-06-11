به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد در شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به طرح اوقات فراغت دانش آموزان اظهار داشت: طرح اوقات فراغت دانش آموزان در 150 پایگاه غنی سازی اوقات فراغت از هفته اول تیرماه آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه طرح اوقات فراغت در 32 منطقه آموزش و پرورش به مدت هفت هفته اجرا می شود، گفت: عمده برنامه های این طرح آموزش قرآن و احکام، رایانه، کمک های اولیه، مهارت آموزی، رشته های ورزشی و هنری و اردوهای تفریحی یک روزه است.

وی با تاکید بر استفاده از فن آوری های روز در امر آموزش، خواستار توجه به شرایط سنی دانش آموزان در برنامه های اوقات فراغت شد.

رئیس شورای آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان بیان داشت: طرح اوقات فراغت تاثیر بسزایی در هدایت و ساخت آینده دانش آموزان دارد و مسئولین باید با آموزش های غیر مستقیم خلاقیت و ایده پردازی را در آنان تقویت و فضای ذهنی دانش آموزان را گسترش دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه از ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان در مدارس استان و کسب رتبه دوم کشوری در این خصوص خبر داد و گفت: ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان در سال گذشته بصورت آزمایشی در برخی مدارس استان آغاز شد و امسال نیز بصورت رسمی تر در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه از دوم اردیبهشت آغاز شده و تا پانزدهم تیرماه ادامه خواهد داشت.

غلامرضا محمد قاسمی همچنین افزود: راه اندازی مدارس قرآنی بصورت فوق برنامه از سه سال پیش در استان آغاز شده است و در طرح جدید نیز برای کلاس های اول، دوم و سوم در مقطع ابتدایی و برای سال آینده در مقاطع راهنمایی و متوسطه انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: در کنار دروس دیگر آموزش های قرآنی به مدت شش ساعت در هفته ارائه می شود و در پایان سال تحصیلی علاوه بر صدور گواهی پایان سال، گواهی قرآنی نیز به دانش آموزان داده خواهد شد.