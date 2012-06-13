مشکل آفرینی سرویسهای ایاب و ذهاب دانشگاه سمنان در ایام امتحانات

رضا مشتاقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد کم سرویس های ایاب و ذهاب و تاخیر آنها باعث شده مشکل دانشجویان در ایام امتحانات بیشتر شود.

وی ادامه داد: سال گذشته با اعتراضی که دانشجویان نسبت به این مساله داشتند قرار شد سرویس های دانشگاه با سرویس های دانشگاه آزاد سمنان ادغام شود و هر 5 دقیقه سرویس ها برای ارایه خدمات آماده بودند.

دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشگاه سمنان افزود: پس از مدتی دانشجویان دانشگاه آزاد به افزایش قیمت سرویس که 250 تومان شده بود، اعتراض کردند بنابراین قیمت سرویس ها به 175 تومان کاهش یافت و از سرویس های دانشگاه آزاد جدا شد.

وی یادآورشد: این مساله باعث شد که تعداد سرویس های ایاب و ذهاب کاهش یافته و هر سرویس با تاخیر 20 دقیقه و گاهی تا 45 دقیقه حاضر می شود در ایام امتحانات این مساله نمود بیشتری پیدا کرده و دانشجویان را با مشکل مواجه کرده است.

دکتر علی خیرالدین - رئیس دانشگاه سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در باره مشکلات دانشجویان در زمینه ایاب و ذهاب گفت: سرویس های ایاب و ذهاب به بخش خصوصی واگذار شده است همچنین زمان انتظار دانشجویان هم نسبت به سال گذشته کمتر شده است در گذشته دانشجویان حدود 20 دقیقه در انتظار بودند و اکنون 15 دقیقه بیشتر در انتظار نیستند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در فصل امتحانات هستیم و گاهی مواقع ساعات برگزاری برخی از امتحانات در یک زمان است ازدحام دانشجویان برای استفاده از سرویس ها بیشتر می شود که مشکل ایجاد کرده است.

رئیس دانشگاه سمنان یادآورشد: در حال برنامه ریزی هستیم تا مشکل ایاب و ذهاب دانشجویان را تا اندازه ای حل کنیم.