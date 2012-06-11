به گزارش خبرگزاری مهر، سعید وزیری نژاد در این باره اظهارداشت: بیست و چهارمین اجلاس معاونان فرهنگی و اجتماعی کلانشهرها و مراکز استان های شهرداری های کشور به میزبانی سازمان فرهنگی ورزشی در سالن باغستان جهاد کشاورزی برگزار می شود.



وزیری نژاد تصریح کرد: در این اجلاس پنج دستورالعمل مهم مورد بررسی قرار می گیرد که برنامه عملیاتی سند راهبردی ورزش و تربیت بدنی کلان شهرهای ایران، برنامه عملیاتی سند راهبردی حوزه گردشگری، سند عفاف و حجاب، سند مدیریت شهری قرآنی و بررسی برنامه عملیاتی نحوه مشارکت جوانان در مدیریت شهری در دستور کار قرار دارد.



وی بیان کرد:همچنین پیشنهادها و مشکلات فرا روی دستگاه های فرهنگی کل کشور در این اجلاس مورد بررسی قرار خواهد گرفت که نتایج به دست آمده از این اجلاس مهم کشوری، محور دستور کار بعدی اجلاس قرار می گیرد.



مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین یادآورشد: اجلاس معاونان فرهنگی و اجتماعی کلان شهرها و مراکز استانهای شهرداری های کل کشور هر دو ماه یکبار به صورت دوره ای در یکی از مراکز استان ها برگزار می شود و این بار قزوین میزبان این اجلاس خواهد بود که تاکنون چنین برنامه ای در مرکز استان با این سطح برگزار نشده است.



وی در ادامه از برنامه های جانبی که برای مدیران فرهنگی شهرداری های کشور پیش بینی شده خبر داد و افزود: بازدید از آثار و ابنیه تاریخی و مذهبی شهر از جمله چهار انبیاء، امامزاده حسین، سعد السلطنه، حمام قجر، موزه چهل ستون و عمارت عالی قاپو در برنامه ها پیش بینی شده است.



این مسئول بیان کرد: حضور مدیران شهرداری های در گلزار شهدای شهر قزوین و گلباران و عطرافشانی مزار شهدا و نیز بازدید از دومین دوسالانه بین المللی خوشنویسی ایران که در قزوین به اجرا درآمد از دیگر برنامه های جنبی اجلاس است.

بیست و چهارمین اجلاس معاونان فرهنگی ورزشی شهرداری کشور روزهای 23 و 24 خرداد ماه در قزوین برگزار می شود.