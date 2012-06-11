پروتئین شیر بالاترین ارزش بیولوژیک را دارد

دکتر مسعود کیمیاگر در گفتگو با خبرنگار مهردر اراک گفت: با اشاره به ارزش بالای پروتئین موجود در شیر افزود: لاکتوز موجود در شیر در جذب و برداشت منیزیوم بدن موثر است و وجود ویتامین های A، B، C، Dو Eدر شیر می تواند علاوه بر رفع نیازهای روزمره بدن به کمبودهای بدن در جذب این فرآورده ها و سایر املاح و مواد موجود در شیر کمک کند.

وی با تکذیب تاثیر شیر در جنسیت نوزادان افزود: تاکنون هیچ مقاله علمی مورد تاییدی که بتواند تاثیر شیر را در جنسیت نوزادان ثابت کند چاپ نشده و شایعات موجود، جنبه علمی ندارند.

تعادل بخشی به بازار شیر از سوی دولت ضروری است

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران بیان کرد: سیاست گذاری در خصوص تعادل بخشی به بازار و حمایت از حقوق متقابل تولید کننده و مصرف کننده و همچنین ایجاد شورای عالی غذا و تغذیه به منظور برنامه ریزی کلان در خصوص این ماده مهم غذایی ضورری است.

وی گفت: با زور نمی توان قیمت های تولید شیر را کنترل کرد بلکه باید با هدفگذاری میان مدت و بلندمدت و فرهنگ سازی مناسب، بستر لازم به منظور تبیین جایگاه شیر در سبد غذایی خانوار را تعریف کرد.

دکتر مسعود کیمیاگر ادامه داد:وجود بیوتین، اسید فولیک، ریبوفلاوین، املاح معدنی، کلسیم، منیزیم، آهن، ید و روی در یک ماده غذایی به نام شیر می تواند بسیاری از کاستی هایی که انسان امروز با زندگی صنعتی بدان نیازمند است را برطرف کند.