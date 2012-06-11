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۲۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

دکتر کیمیاگر:

پروتئین شیر بالاترین ارزش بیولوژیک را دارد

پروتئین شیر بالاترین ارزش بیولوژیک را دارد

اراک - خبرگزاری مهر: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران گفت: پروتئین موجود در شیر از جمله بالاترین ارزش های بیولوژیک را در بین مواد غذایی پروتئینی است که این ماده مهم غذایی را از سایر مواد غذایی غذایی متمایز کرده است.

دکتر مسعود کیمیاگر در گفتگو با خبرنگار مهردر اراک گفت: با اشاره به ارزش بالای پروتئین موجود در شیر افزود: لاکتوز موجود در شیر در جذب و برداشت منیزیوم بدن موثر است و وجود ویتامین های A، B، C، Dو Eدر شیر می تواند علاوه بر رفع نیازهای روزمره بدن به کمبودهای بدن در جذب این فرآورده ها و سایر املاح و مواد موجود در شیر کمک کند.

وی با تکذیب تاثیر شیر در جنسیت نوزادان افزود: تاکنون هیچ مقاله علمی مورد تاییدی که بتواند تاثیر شیر را در جنسیت نوزادان ثابت کند چاپ نشده و شایعات موجود، جنبه علمی ندارند.

تعادل بخشی به بازار شیر از سوی دولت ضروری است

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران بیان کرد: سیاست گذاری در خصوص تعادل بخشی به بازار و حمایت از حقوق متقابل تولید کننده و مصرف کننده و همچنین ایجاد شورای عالی غذا و تغذیه به منظور برنامه ریزی کلان در خصوص این ماده مهم غذایی ضورری است.

وی گفت: با زور نمی توان قیمت های تولید شیر را کنترل کرد بلکه باید با هدفگذاری میان مدت و بلندمدت و فرهنگ سازی مناسب، بستر لازم به منظور تبیین جایگاه شیر در سبد غذایی خانوار را تعریف کرد.

دکتر مسعود کیمیاگر ادامه داد:وجود بیوتین، اسید فولیک، ریبوفلاوین، املاح معدنی، کلسیم، منیزیم، آهن، ید و روی در یک ماده غذایی به نام شیر می تواند بسیاری از کاستی هایی که انسان امروز با زندگی صنعتی بدان نیازمند است را برطرف کند.

کد مطلب 1623983

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