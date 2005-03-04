اجرايي شدن طرح ايجاد خانه هاي امن براي زنان خشونت ديده از اوايل سال آينده

اشرف بروجردي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: در سال 83 براساس مصوبه شوراي اجتماعي وزارت كشور به منظور جلوگيري و مقابله با آسيبهاي اجتماعي بحث خانه هاي امن براي زنان شكل گرفت و درحال حاضر نيز تيم كارشناسي روي اين مطلب كه چگونه بايد اين طرح را اجرايي و عملياتي كرد ، كار مي كنند.

وي افزود: نتياج اين طرح هنوز كاملا مشخص نشده ، اما به عنوان شروع ايجاد خانه هاي امن از سوي سازمان بهزيستي به استانها ابلاغ شده است .

وي خاطر نشان كرد: خانه هاي امني كه مد نظر ما است متفاوت از بحث سازمان بهزيستي است ، نگاه بهزيستي خانه زنان پناهجو است در صورتيكه شوراي اجتماعي وزارت كشور براي مقابله با خشونت خانگي عليه زنان بحث خانه هاي امن را مطر ح كرده است بنابراين بايد با يك رويكرد ديگري به آن پرداخته شود.

معاون امور اجتماعي وزارت كشور تاكيد كرد: در تعريف ما زنان خشونت ديده زنان محترمي هستند كه دردرون خانواده دچار خشونت مي شوند نه زنان بي سرپرست و يا دختران فراري و زناني كه شوهرانشان معتاد هستند .

بروجردي اظهار داشت : در حال حاضر تيم كارشناسي ما برروي جزيي كردن اين تعاريف و رسيدن به راهكاري كه بتوان اين طرح را در وظايف دستگاههاي مختلف گنجاند كارمي كنند و اميدواريم اوايل سال آينده بتوانيم آن را به دستگاهها ابلاغ كنيم.