"صبحانه اي براي دو نفر" اكران مناسبي نداشت/ اگر فيلم را در اين شرايط اكران نمي كرديم كهنه مي شد

مهدي صباغ زاده كارگردان فيلم "صبحانه اي براي دو نفر" در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد وضعيت اكران فيلم خود گفت: فكر مي كنم موقع مناسبي براي اكران اين فيلم نبود. قطعا با توجه به موضوع جذاب و خاص فيلم و ارزيابي هايي كه از نظرات مخاطبين فيلم انجام داده بودم، اگر فيلم در زمان مناسب و با تبليغات لازم و كامل به اكران در مي آمد، مي توانست مخاطبين بيشتري را جلب كند.

وي در ادامه درباره عدم پخش تيزرهاي تبليغاتي فيلم از سيما گفت: تهيه كننده فيلم تيزرهايي براي تبليغ در سيما ارايه كرده بود ولي از سوي سازمان صدا و سيما با پخش اين تيزرها مخالفت شد . متاسفانه با حذف اين عامل مهم تبليغاتي فيلم بخش عمده اي از تماشاگران بالقوه اش را از دست داد.

مهدي صباغ زاده در ادامه پيرامون دلايل اكران فيلم در شرايط فعلي افزود: اگر فيلم را بعد از دو سال ساخته شدن ،در اين موقع هم اكران نمي كرديم مضمون فيلم كهنه مي شد . پخش كننده هم بيشتر از اين نمي توانست براي اكران فيلم به انتظار بماند. با اين همه بي توجهي و عدم احساس مسووليت پخش كننده در اكران به موقع و درست در هنگام برگزاري جشنواره فيلم فجر و وضع بد آب و هوايي و جوي تهران باعث شد،"صبحانه اي براي دو نفر" نتواند به صورت لازم و شايسته ديده شود و مورد ارزيابي و قضاوت قرار گيرد.

وي در ادامه درباره وضعيت فيلم جديدش "نيلوفر آبي" گفت: تدوين فيلم به پايان رسيده است و فعلا در مرحله صداگذاري قرار دارد. كليه كارهاي فني فيلم تا فروردين ماه به اتمام مي رسد . تنها اميدوارم اين فيلم در زمان مناسبي به نمايش عمومي درآيد.

صباغ زاده همچنين افزود: سعي كردم در فيلم "نيلوفر آبي" كار جذابتر و پرتنش تر و گرم تري نسبت به كارهاي قبلي ام انجام دهم و با افزودن عوامل مخاطب پسندتر ، ارتباط هاي درست، كشمكش هاي دروني شخصيت ، اوج و فرود درام ، به كارگيري تفكرات جديد اجتماعي كاري موفق در جذب مخاطب ارايه كنم.

وي تاكيد كرد همكاري دو جانبه و بلند مدتش با اصغر عبدالهي به عنوان فيلم نامه نويس و خسرو شكيبايي به عنوان بازيگر ناشي از نزديكي ذهنيات و سلائق شخصي با آنها است و به عنوان تجربه اي بسيار موفق و پربار بوده است.

به گزارش خبرنگار سينمايي مهر فيلم "صبحانه اي براي دو نفر" به زندگي و ذهنيات يك نويسنده ميانسال منزوي و گوشه گير و رويارويش با دختري جوان و مرموزي مي پردازد و در آن خسرو شكيبايي ، چكامه چمن ماه بازي دارند.

"نيلوفر آبي" كار جديد صباغ زاده روايتگر داستان زن و شوهري جوان با همراهي يك هنرمند در مسير پرمخاطره زندگي است . در اين فيلم نيز خسرو شكيبايي، ماهايا پطورسيان ، شهاب حسيني و... به عنوان بازيگر حضور دارند و تدوين و تهيه كنندگي فيلم بر عهده مهدي صباغ زاده است.