" کوهسار " زودرس و مقاوم به سرما است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مومنی ظهر یک شنبه در همایش رونمایی از دستاوردهای تحقیقات کشاورزی استان در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه برنج در سبد غذایی هر خانوار ایرانی وجود دارد افزود: مازندران در جهت تولید و سطح زیر کشت در کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است.



وی افزود: با پایین آوردن ضایعات برنج از زمان کاشت تا برداشت این محصول می توانیم درصد واردات این محصول را به استان کاهش دهیم.



رئیس موسسه تحقیقات برنج استان به هدفمندسازی یارانه در کشور اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح از مصرف نهادهای کشاورزی در مزارع شالیزاری استان کاسته شده است.



مومنی، فرآیند تبدیل کیفیت غذایی، استفاده از مکانیزاسیون کشاورزی، مبارزه بیولوژیک برای کنترل آفت، استفاده بهینه از آفت کشها در مزرعه برای کنترل آفت وعلف های هرز و استفاده از آبیاری بهینه برای جلوگیری از خشکسالی زمین های شالیزاری از اهداف مرکز تحقیقات کشاورزی است.