به گزارش خبرنگار مهر، ایوب حسینی ظهر دوشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه که در سازمان همیاری های شهرداری استان برگزار شد با بیان اینکه مهم ترین مصوبه هیئت دولت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی تایباد بوده، گفت: 90 درصد ترانزیت کالا از گمرک دوغارون عبور می کند که ایجاد منطقه ویژه اقتصادی می تواند در این شهرستان موثر واقع شود.

وی با اشاره به طرح جداسازی آب شرب بیان کرد: طرح جداسازی آب شرب و فضای سبز نیز در دست اقدام است و ظرف 5 سال آینده به اتمام می رسد.

وی با بیان این مطلب که طرح اگو نیز در این شهرستان آغاز شده است، گفت: سال جاری 30 میلیون تومان نماد در شهر نصب شده است.

بودجه سال جاری تایباد 6 میلیارد تومان است

وی با بیان اینکه درجه شهرداری تایباد 7 و جمعیت این شهرستان 62 هزار نفر است، گفت: بودجه سال جاری این شهرستان 6 میلیارد تومان است.

شهرداری تایباد در دو سال گذشته و سال جاری برنامه مبلمان و زیبا سازی شهری را در دست اقدام دارد و مهمترین اقدام در این راستا بهسازی میدان شهری، نصب المان در میدان وحدت و انقلاب بود که در سال گذشته به بهره برداری رسیدند.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز المان های میدان مطهری و امام رضا که مصوب شورای فرهنگ عمومی است مصوب و نصب می شود.

بهره برداری از بوستان مادر در هفته دولت

وی از بهره برداری بوستان مادر خبر داد و افزود: شهرستان تایباد چهارمین شهری است که اقدام به ساخت بوستان مادر کرده است.

وی با بیان مطلب فوق افزود: عملیات احداث این بوستان در هفته زن انجام شده و در هفته دولت نیز به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به فضای سبز بیان کرد: با توجه به اینکه شهر تایباد در خشکسالی سال 86، 90 درصد از فضای سبز خود را از دست داد به بازسازی فضای سبز توجه شده است.

حسینی با تاکید بر اینکه کمبود آب دراین شهرستان به دلیل اینکه این مکان گرم و خشک است از اهمیت بالایی برخوردار بوده، بیان کرد: این شهرستان توانسته اقدام به ایجاد فضای سبز در مناطق کم برخوردار کند و در این راستا دو بوستان محلی افتتاح و دو بوستان دیگر نیزافتتاح خواهد شد.

مشکل شهرداری تایباد وصول مطالبات از دستگاه های دولتی است

وی با اشاره به مشکلات شهرداری تایباد بیان کرد: مهم ترین مشکلات این شهرستان مطالباتی است که شهرداری از دستگاه های دولتی دارد و دراین زمینه 6 میلیارد تومان بودجه این شهرستان است که حدود 3 میلیارد تومان مطالبات پرداخت نشده دستگاه های دولتی است.

وی تاکید کرد: دستگاه های دولتی نباید ساخت و ساز غیر مجاز داشته باشند اما اگر نسبت به این کار اقدام می کنند باید حق و حقوق شهرداری را بپردازند.

وی در خصوص اعتبارات دولتی در سال گذشته بیان کرد: اعتبارات دولتی سال گذشته 850 تومان بوده اما تاکنون 80 درصد آن تخصیص یافته است.

هزینه 16 میلیارد تومانی تونل انرژی برای تایباد سنگین است

وی در زمینه تونل انرژی نیز اظهار کرد: ایجاد تونل انرژی اقدام خوبی است اما حداقل هزینه این طرح 16 میلیارد تومان بوده که این میزان نیز برای این شهرستان سنگین و هزینه بر است.

وی بیان کرد: باغ پرندگان، امکانات ورزشی و زمین ورزشی در بوستان ها از دیگر مواردی است که در شهرستان تایباد احداث می شود.

وی با بیان اینکه 5 هزار نفر روستایی در تایباد اقامت دارند، گفت: در حال حاضر 14 روستا دراین شهرستان وجود دارد.

وی با اشاره به مسکن مهر نیز بیان کرد: 800 واحد مسکن مهر در شهرستان تایباد در حال نازک کاری است.