به گزارش خبرنگار مهر ، تراب محمدی بعد از ظهر امروز دوشنبه در بازدید از مراحل مرمت این مسجد به خبرنگاران افزود: تاریخ بنای مسجد سفید مراغه با توجه به کتیبه سنگ مرمری بالای درب ورودی مسجد متعلق به دوره شاه طهماسب صفوی است، که مرمت آن از محل اعتبارات 30 میلیارد ریالی سال 91 انجام می شود.



محمدی مسجد سفید مراغه را از نظر معماری یکی از زیباترین مساجد تاریخی مراغه و آذربایجان شرقی عنوان کرد و گفت: این مسجد بصورت سقف چوبی و با دیوارهای خشتی بنا شده که سقف آن با طرح‌های گل و بوته تزئین شده است.



وی با بیان اینکه نمای مسجد سفید مراغه با آجر و به سبک حصیری تزئین یافته است، گفت: وجود سه کتیبه سنگی، استفاده از رنگهای طبیعی در رنگ آمیزی تزئینات و داشتن سه ستون چوبی مقرنس کاری شده از ویژگیهای این مسجد تاریخی است.



رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی استان در فهرست آثار ملی تشریح کرد: این مسجد دارای ورودی کوچک و زیبایی است که یک کتیبه مرمری مربوط به دوران شاه طهماسب بر بالای آن نصب شده در هشتی ورودی آن نیز کتیبه مرمری دیگری وجود دارد که نشان از قدمت و اهمیت مسجد سفید دارد.



محمدی با اشاره به تزئینات به کار رفته در این بنا اظهار داشت: سرستونها و شاه تیرها، تیرها و پرده های چوبی این مسجد همگی دارای انواع طرح های اسلیمی و ختایی با آبرنگ هستند.



وی با اشاره به مرمت های صورت گرفته در مسجد سفید تصریح کرد: تخریب بخش های الحاقی، ساخت فضای کفش کنی و آبدارخانه، همسطح سازی و حذف شمع های بتنی، خاکبرداری بخش داخلی مسجد، بندزدایی قسمت جنوبی به عنوان قدیمی ترین بخش بنا و ترمیم آجرهای فرسوده از جمله اقدامات مرمتی صورت گرفته در این مسجد به شمار می رود.



محمدی یادآور شد: سفیدکاری، ساخت حیاط احاقی با استفاده از خشت خام و احداث سرویس های بهداشتی و آشپزخانه نیز به عنوان دیگر عملیات مرمتی و بازسازی بنا به تدریج در حال انجام است که با پایان این عملیات امیدواریم در آبان ماه سال جاری شاهد بهره برداری از این مسجد باشیم.



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان وسعت مسجد سفید مراغه را 100 متر مربع اعلام کرد و گفت: این بنا در سال 82 به شماره 9185 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.