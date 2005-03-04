سندرم كانال مچ دست ، شايع ترين بيماري زنان خانه دار

دكتر شهرام اكرمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اين سندرم معمولا در زمان پيش از عيد كه زنان خانه دار مي خواهند تمامي كارهاي منزل را براي انجام خانه تكاني عيد، در كمترين زمان به پايان برسانند، شايع مي شود.

وي اظهار داشت: اين بيماري با علايم گزگز كردن در نيمه هاي شب آغاز شده و با بي حس شدن انگشتان دست، موجب بي خوابي افراد مبتلا به اين سندرم مي شود.

اين متخصص طب فيزيكي تصريح كرد: افرادي كه دچار سندرم مچ دست مي شود بايد به پزشك مراجعه كرده و با تجويز پزشك از درمان هاي دارويي يا فيزيوتراپي استفاده كنند.

وي ادامه داد: براي پيشگيري از بروز اين سندرم بايد سعي كنند ضمن كاهش فعاليت هايي كه از طريق دست صورت مي گيرد، كارهاي روزانه را به گونه اي برنامه ريزي كنند كه زماني را هم به استراحت و نرمش دادن دست ها اختصاص دهند.

دكتر اكرمي در خصوص جلوگيري از مشكلات عضلاني در هنگام جا بجايي و يا بلند كردن وسايل سنگين به خانواده ها توصيه كرد: براي بلند كردن وسايل سنگين نبايد كمر را خم كرد بلكه بايد با خم كردن زانوها اين كار را انجام داد تا از اين طريق به جاي اينكه فشار ناشي از وسايل سنگين به كمر وارد شود اين فشار به مفصل ران منتقل شده و از گرفتگي هاي عضلاني و درد هاي ناگهاني عضلات به ويژه كمر جلوگيري شود.