به گزارش خبرگزاری مهر، سید‌حسن فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح در جلسه دفاعیه دکتری یکی از دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: یکی از خطرات بزرگ راهبردی برای جهان در جنوب شرق مدیترانه در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: استکبار جهانی که قبلا القاعده و طالبان را ایجاد کرد و بعد ضربات سنگینی را از آنها دریافت کرد و امروز مدعی جنگ با القاعده در کشور اسلامی پاکستان است، چشمش را بر همه عبرت‌های پیشین بسته و در حال بازآفرینی القاعده در سوریه و لبنان است.

فیروزآبادی ادامه داد: به هر حال درست است که آمریکا مدعی است که رهبر القاعده را کشته و به دریا انداخته اما امروز القاعده رهبر دارد و رهبرش هم آشکار است و آمریکا هم او را می‌شناسد و اداره تروریست‌ها و مزدوران در جنوب شرقی مدیترانه به دست رهبر القاعده است.

رئیس هیئت امنای دانشگاه عالی دفاع ملی کشور با زیر سوال بردن استکبار جهانی گفت: استراتژیست‌های آمریکا بایستی پاسخ این تناقض را بدهند. اگر در پاکستان دارند با القاعده می‌جنگند، افغانستان را به خاطر القاعده اشغال کردند پس چرا در پی ایجاد بازآفرینی القاعده در ساحل نزدیک اروپا هستند؟

فیروزآبادی تاکید کرد: از این بابت من عرض کردم که این یک خطر راهبردی است که واقعا تشکیل القاعده در جنوب شرقی مدیترانه در درجه اول خطرش متوجه اروپاست و در درجه دوم متوجه اسلام است و بایستی که سازمان ملل، شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل و سازمان حقوق بشر جهانی که مسئول هستند جلوی این فاجعه جدید را در جهان بگیرند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: متاسفانه چون منافع اسرائیل در بین است و خواهان یک منطقه امن به جای مصر انقلاب کرده در کنار رژیم اشغالگر قدس هستند، برای تداوم بقاء اشغال‌گران، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و سازمان ملل چشمشان را روی هم گذاشتند در رابطه با این فاجعه اسفباری که دارد با اعزام تروریست‌ها و مزدوران با رهبری القاعده در این منطقه شکل می‌گیرد.

فیروزآبادی توطئه جدید استکبار جهانی را خطری جدی برای اروپا، جهان اسلام و برای کل جهان برشمرد و گفت: به هر حال ما با اطلاعات نظامی که داریم این را یک خطر برای اروپا و جهان اسلام و در مرحله سوم برای کل جهان می دانیم، چون القاعده در افغانستان برای کل جهان مسئله آفرید. القاعده در سوریه و لبنان هم برای جهان فاجعه خواهد آفرید.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پایان تصریح کرد: مهم مکتب و منطق غیرعقلایی و غیردینی وهابیت است که القاعده را سازمان می‌دهد. بنابراین وهابی‌ها که همه شعب اسلامی را کافر می‌دانند و تجاوز به نوامیس آنها را حلال می‌دانند و کشتارشان را حلال می‌دانند قاعدتا از سر مسیحیت و یهودیت نخواهند گذشت و خطر بازسازی القاعده در سواحل جنوب شرقی مدیترانه در برابر اروپا خطری بزرگتر از خطر سلاح اتمی است که امیدواریم که دنیا سریع‌تر به فکر بیفتد برای اینکه این خطر بزرگ را در منطقه خفه کند و مانع سازمان یافتن و رشد کردن آن شود که بعد جلوگیری از آن کار سختی خواهد بود.